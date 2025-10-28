Hallaron el cuerpo de Nicolás Duarte, el chico desaparecido en Ezeiza

El joven fue encontrado en un arroyo en el barrio de La Unión, luego de haber desaparecido durante la mañana del sábado.

Nicolás Duarte era intesamente buscado desde el sábado, y este martes por la tarde encontraron su cuerpo muerto sin vida, en Ezeiza.

La Policía confirmó que encontró el cuerpo de Nicolás Duarte, el chico de 18 años que había desaparecido en Ezeiza, tras salir de un boliche en un claro estado de ebriedad y con visibles dolores en el abdomen. Duarte fue encontrado en el arroyo que había intentado cruzar, se cree que alrededor de las 8 de la mañana del sábado.

Nicolás Tomás Duarte, de la localidad de Tristán Suárez , había ido a bailar el viernes por la noche al boliche “ Egipto ”, ubicado en la esquina de Colectora ruta provincial 205 y Sargento Cabral. “ El último video que tenemos es de cuando se acerca a un puente para cruzar un arroyo. Es la última imagen que tenemos de él. Es un camino para cortar camino, pero es raro usarlo ”, había declarado el papá de Duarte en LN+.

El boliche estaba a 25 minutos de la casa de Nicolás, y dos cámaras de seguridad lo mostraron a la salida caminando con normalidad, debajo de una intensa lluvia.

La búsqueda se concentró en un arroyo cercano al boliche, donde finalmente fue hallado el cuerpo. La familia sospechaba que podría haberse caído en medio de la tormenta, cuando intentaba volver a su casa.

“En el rastrillaje estuvieron donde supuestamente cruzó y cayó; ahora tienen que hacer el recorrido de la corriente del agua para ver si encuentran algo más adelante”, había explicado el padre de Nicolás, mientras continuaban los operativos.

El hombre también contó que su hijo no solía tener este tipo de comportamientos: “Se nos cruzan muchas cosas por la cabeza porque no es un chico que hacía esas cosas”. Según había contado antes de conocer la noticia de que encontraron sin vida a Duarte, dentro del boliche se habría separado de su grupo de amigos, con los que jugaba al fútbol, y luego estuvo con otras personas que “aparentemente eran cuidadores de autos”.

Una testigo del hecho declaró que el joven estaba ebrio, pero no generó disturbios. “En las imágenes se ve que lo sacan tranquilo, sin resistirse. Lo largaron afuera, a la buena de Dios”, lamentó el padre.

“Aparentemente lo sacan por su estado de ebriedad: chocaba a la gente, se le caía la bebida, pero no peleaba”, concluyó.