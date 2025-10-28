La primera audiencia se realizará en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia. Durante este martes, los fiscales y defensores podrán interrogar a los potenciales jurados para descartar a quienes tengan prejuicios sobre el caso o vínculos con los implicados.

Empieza el juicio al clan Sena por la muerte de Cecilia Strzyzowski en Chaco.

Durante esta jornada comenzará el juicio al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco. Los acusados de planear y ejecutar el crimen son siete personas : entre ellas César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña , quienes se sentarán ante el jurado popular.

Si bien su cuerpo nunca fue encontrado, la investigación tiene casi 400 pruebas que indican un plan macabro y un crimen que, según la fiscalía, fue meticulosamente planificado por el clan piquetero.

La primera audiencia se realizará en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia. Durante este martes, los fiscales y defensores podrán interrogar a los potenciales jurados para descartar a quienes tengan prejuicios sobre el caso o vínculos con los implicados.

Una vez conformado el jurado, comenzarán las 17 audiencias previstas , en las que se presentarán peritajes, audios, mensajes y testimonios. Serán más de 50 testigos los que pasarán por la sala de audiencias, bajo la supervisión de la jueza técnica Dolly Fernández , quien tendrá la tarea de garantizar el cumplimiento del procedimiento, pero sin intervenir en la decisión final del jurado.

A pocas horas de que un jurado popular escuche por primera vez el relato completo sobre el femicidio, Gloria Romero , mamá de Cecilia, regresó a Chaco tras dos años de haber emigrado hacia la ciudad de El Bolsón, en la provincia de Río Negro.

En este contexto, Romero será la primera en declarar como primera testigo en el juicio contra el clan Sena y sus colaboradores. La mujer arribó a la terminal aérea junto a su otra hija, Ángela y sostuvo que “Sin perpetua no hay Justicia”.

“He llorado toda la semana. Es revivir todo de nuevo en carne viva”, afirmó. La madre de Cecilia planea permanecer en un hotel del centro de la ciudad hasta el 7 de noviembre, aunque el debate oral se extenderá hasta el 20.

Quiénes son los acusados

Los siete acusados llegan al juicio detenidos y enfrentarán distintos cargos según el grado de participación que les atribuye la Justicia.

La fiscalía sostiene que César Sena, pareja de Cecilia, de tan solo 20 años, fue el autor material del femicidio y que mató a su esposa en la casa familiar el 2 de junio de 2023. Por ende, está acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por el concurso premeditado de dos o más personas. Este tipo de delito prevé prisión perpetua.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña.jpg Emerenciano Sena, el acusado de ser coautor del homicidio de Cecilia Strzyzowski

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están imputados como coautores del mismo delito. Para los investigadores, ambos participaron en la planificación y el encubrimiento del crimen, coordinando tareas y utilizando su influencia política y social para intentar desviar la investigación.

El resto de los acusados son Fabiana González y su pareja, José Gustavo Obregón, integrantes del círculo de confianza de los Sena, y Gustavo Melgarejo y su esposa, Griselda Reinoso, encargados de cuidar el campo familiar conocido como “la chanchería”. Todos ellos están imputados por encubrimiento agravado.

Según la acusación, González y Obregón ayudaron a limpiar la casa y trasladar objetos personales de la víctima, mientras que Melgarejo y Reinoso habrían permitido que en su terreno se quemaran elementos vinculados al crimen y ocultaron información clave en los primeros días de la investigación.