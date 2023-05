Adiós a los edulcorantes: por qué la stevia tampoco es la mejor opción para la salud

A partir de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre el consumo de los edulcorante, muchas personas comenzaron a preguntarse cuáles se pueden utilizar y cuáles no. En este sentido, uno de los endulzantes más utilizados es la stevia . Conocé si es recomendable consumirlo.

azucar-encuentra-fondo-negro.jpg Freepik.

Salud: ¿la stevia hace mal?

Si bien la OMS sostiene que los efectos negativos de la stevia en la salud todavía son preliminares, el organismo sostiene que no se trata de un reemplazo del azúcar recomendable. Por otro lado, la entidad sugiere que “el uso de edulcorantes no azucarados no confiere ningún beneficio a largo plazo en la reducción de la grasa corporal en adultos o niños”.