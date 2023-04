AFIP: investigarán el origen de los fondos de la colecta de Maratea para Independiente

Según agregaron fuentes de AFIP a Infobae, la plata recaudada por Santiago Maratea todavía no está cristalizada en ningún fideicomiso y aclararon que la institución de Avellaneda debió haber abierto una cuenta para comenzar con las donaciones.

Asimismo, señalaron que van empezar a analizar el tema porque el régimen de donaciones está normado por una resolución general de AFIP desde hace diez años.

En ese marco, el objetivo de la regulación es evitar que haya individuos que quieran hacer pasar como donación lo que en definitiva podría ser una maniobra de lavado de activos, agrega Infobae.

La palabra de Maratea

Ante semejante viralización del caso, el influencer contestó varias preguntas en las redes sociales y lo hizo sin filtro.

"Yo me llevo el cinco por ciento. El resto de los gastos, no los sé. Se los averiguo. O sea el costo de los abogados, contadores y trámites. Estoy tan sorpresa como todos ustedes", respondió primeramente ante la consulta de un usuario.

Y agregó: "Si juntásemos $ 8.800 millones, yo ganaría 400 millones. Es una locura. Me dijeron 'vos tenés que decir que es que es una obligación legal', debo decir que estoy sorpresa. Me enteré de esto al firmar".

"Lo único negativo de que el fiduciario cobre plata es que todo el mundo sabe que si yo cobrase esa plata, todo el mundo sabría que la tengo. No me quedaría otra opción que, no sé comprarme una casa", remarcó.