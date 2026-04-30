Correo Argentino confirmó 250 despidos y acusa a uno de los sindicatos de "perjudicar a la sociedad"

La empresa estatal difundió un comunicado en el que precisó la cifra de desvinculaciones y defendió su decisión. Aseguró que las medidas responden a incumplimientos laborales y cuestionó a un sector gremial por interrumpir la actividad.

Correo Argentino confirmó este jueves a través de un comunicado que fueron “alrededor de 250” los despidos llevados a cabo, luego de que la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones en Argentina (FOECYT) reportara 440. La empresa los acusó de “perjudicar a millones de argentinos” al afectar el servicio y defendió las desvinculaciones como medidas legales y justificadas. Luego, en un comunicado, el sindicato anunció la reincorporación de la totalidad de los desvinculados, aunque no fue confirmado por la empresa.

En su comunicado, Correo Argentino sostuvo que “ no va a permitir que grupos minoritarios atenten contra el derecho de los ciudadanos a recibir sus envíos ” y remarcó que tampoco tolerará que se tome “ como rehenes a miles de personas que esperan paquetes, documentación y bienes esenciales ”.

En ese marco, explicó que las desvinculaciones “ responden a medidas individuales, justificadas y ajustadas a derecho frente a incumplimientos graves de obligaciones laborales”.

Según detalló, actualmente más del 90% de la operación funciona con normalidad , mientras que la afectación del servicio se debe a “ medidas de retención de tareas que se sostienen desde hace más de 25 días ” por parte de un sector que representa a menos del 20% del personal.

Correo Argentino también destacó que en la empresa conviven más de 93 sindicatos y 4 federaciones , pero afirmó que “ solo una de ellas impulsa estas acciones que perjudican directamente a la sociedad, reteniendo envíos e interrumpiendo el servicio ”.

En el comunicado, la empresa reafirmó su compromiso de garantizar la continuidad operativa y advirtió que “se adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento, incluyendo la desvinculación de quienes atenten contra su normal desarrollo”.

Además, subrayó que se mantienen vigentes los acuerdos paritarios firmados el 19 de marzo de 2026, con incrementos salariales que, según indicó, “se están cumpliendo en tiempo y forma”.

La empresa aseguró que atraviesa una etapa de “consolidación” con resultados superavitarios en los últimos dos años y afirmó que continuará trabajando para mejorar sus servicios frente a quienes “buscan obstaculizar ese proceso”.

Finalmente, hizo un llamado a los usuarios a “no dejar de confiar en Correo Argentino”, al tiempo que garantizó la prestación de un servicio de calidad en todo el país.

El sindicato anunció un principio de acuerdo y el compromiso de la empresa a "reincorporar a todos los despedidos"

En un comunicado, la FOECYT informó que, tras una reunión con directivos de la empresa, se alcanzó un “principio de acuerdo” que incluye la reincorporación total de los trabajadores despedidos. Según detallaron, la empresa “se compromete a reincorporar a la totalidad de las trabajadoras y trabajadores despedidos”, en el marco de negociaciones que calificaron como “arduas”.

Como parte del entendimiento, el sindicato también asumió el compromiso de “levantar toda medida de fuerza actual y programadas para los días 4 y 5 de mayo”, con el objetivo de encauzar el conflicto.

En ese sentido, FOECYT instó a los empleados a retomar sus tareas laborales y contribuir a la normalización del servicio mientras avanzan las conversaciones. El gremio destacó además la intervención del director de Recursos Humanos, Juan Manuel Vena, y valoró su “máxima predisposición para poder retomar el camino del diálogo”.

También agradeció el apoyo del secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, y de otros sindicatos, al tiempo que remarcó la importancia de sostener la unidad durante el conflicto. “Hoy celebramos que ninguna familia se queda en la calle”, señalaron, aunque aclararon que la discusión continúa y que seguirán reclamando por mejores condiciones laborales.

Finalmente, la organización llamó a los trabajadores a mantenerse unidos y reafirmó su objetivo de preservar las fuentes de trabajo en el sector.