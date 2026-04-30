ANSES pagará más de $300.000 a un grupo en mayo 2026

El organismo continúa con las actualizaciones por inflación y con el bono extraordinario. Por ese motivo, va a haber un aumento para los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

El bono extraordinario se otorga de manera automática junto con el haber mensual.

En mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que un grupo de beneficiarios va a cobrar más de $300.000 por mes. Este monto no es un pago extra, sino que es debido a que se le sumó el aumento aplicado por la fórmula de movilidad vigente por inflación y el bono extraordinario que el organismo sigue dando para reforzar los ingresos más bajos.

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La Pensión Universal para el Adulto Mayor ( PUAM ) al estar destinada a personas que no pudieron completar los años de aportes , este beneficio se convirtió en una opción clave y por eso cada aumento impacta directamente en sus ingresos.

PUAM de ANSES: quiénes pueden acceder

PUAM es una pensión no contributiva destinada a las personas con 65 años o más que no reúnen los requisitos para obtener otra prestación previsional. El monto es equivalente al 80% del haber mínimo jubilatorio, con vigencia desde el 23/07/2016.

Las personas que cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud y servicios de PAMI, pueden acceder al cobro de asignaciones familiares (por hijo, hijo con discapacidad, por cónyuge y Ayuda Escolar Anual).

Requisitos para acceder:

tener 65 años o más

ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años

no cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo

si estás cobrando una jubilación o pensión, tenés que renunciar a la misma para iniciar el trámite de la PUAM

mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión

PUAM

Monto de la PUAM en mayo 2026

Con la actualización del 3,4% aplicada en mayo, debido a la fórmula vigente de movilidad, que actualiza las prestaciones según el IPC de dos meses atrás y la continuidad del bono extraordinario, el ingreso de los titulares de la PUAM supera los 300.000 pesos.

Detalle del monto:

haber con la actualización por movilidad: $314.539,27

bono extraordinario: $70.000

total a cobrar: $384.539,27

Este monto final es el que posiciona a la PUAM por encima de los $300.000, aunque es importante aclarar que no se trata de un bono de ese valor, sino de la suma del haber mensual con el refuerzo.

Esta prestación junto a los jubilados del sistema contributivo que cobran la jubilación mínima y los beneficiarios de pensiones no contributivas (incluye pensiones por invalidez, vejez y madres de 7 hijos o más), pueden acceder al bono extraordinario de ANSES. El beneficio extra es de $70.000 y sigue vigente para las personas que cobran los haberes más bajos del esquema, funciona como un refuerzo.

Si se recibe completo, parcialmente o directamente no aplica, depende exclusivamente del ingreso del jubilado o pensionado, el tope máximo que se alcanza con el bono es de hasta $463.174,10

Calendario Feriados Freepik Freepik

Calendario de pagos de ANSES en mayo 2026

El pago de la PUAM se realiza a través del calendario habitual de ANSES, que organiza las fechas de cobro según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Durante este mes, el cronograma va a contemplar dos pausas, por los feriados bancarios del 1 y 25 de mayo.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: cuándo cobro en mayo 2026

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

De igual manera, para conocer todas las fechas y lugares de cobro, los beneficiarios siempre que quieran pueden ingresar a la plataforma oficial de ANSES, llamar al 130 o usar la aplicación Mi ANSES.

En estos canales, es posible verificar el calendario de pagos, el detalle de liquidaciones y el estado de cada prestación. El acceso se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Por otro lado, el sistema también permite consultar si se perciben correctamente los beneficios y detectar inconsistencias en los pagos.