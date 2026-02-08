Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil se reencontró con su familia en Río de Janeiro: "Me quieren matar" + Seguir en









La letrada permanece en libertad ambulatoria con tobillera electrónica tras enfrentar una causa por injuria racial. Denunció amenazas y “ensañamiento” en su contra mientras sigue el proceso judicial.

Agostina Páez se reencontró con su familia en Río de Janeiro y asegura estar “muy arrepentida”.

Agostina Páez, la abogada argentina acusada de injuria racial en Brasil, se reunió este sábado por la noche con su padre y su hermana en la puerta del edificio donde permanece alojada en Río de Janeiro, tras casi un mes de conflicto judicial en ese país. La letrada fue liberada recientemente de una comisaría pero sigue sujeta a medidas restrictivas, entre ellas el uso de una tobillera electrónica ambulatoria que le permite moverse dentro de la ciudad pero le prohíbe salir del país mientras avanza la investigación.

Durante el reencuentro, su padre, el empresario Mariano Páez, describió el momento como “emocionante” y expresó alivio por poder acompañar a su hija en Brasil: “Sentía mucho miedo. Temí por la vida de ella. Ahora me siento más tranquilo”, declaró en diálogo con medios argentinos.

abogada-argentina-rio-janeiro-IL43OXQVLFDXPPOCDGWDACDBAM El momento del gesto de Paéz contra comerciantes en Río de Janeiro. Habló Agostina Páez en Brasil: "Me siguen llegando amenazas" Páez, de 29 años, se encuentra imputada por un episodio ocurrido en un bar de Ipanema el pasado 14 de enero, cuando —según la causa— habría realizado gestos racistas hacia empleados del lugar. La legislación brasileña contempla penas de entre dos y cinco años para el delito de injuria racial.

En sus primeras declaraciones desde su liberación, la abogada aseguró sentir “mucho miedo” y denunció que recibe amenazas de muerte y una campaña de hostigamiento en Brasil: “Me odian. Me dicen de todo. Me quieren matar”, afirmó, y calificó de “ensañamiento” el tratamiento de su caso.

Páez también dijo en una entrevista que concedió a TN que prefiere no mostrar su rostro en los medios brasileños, donde —según su perspectiva— “no hay objetividad” y se difundieron campañas antirracismo con su imagen. Aclaró que, aunque sus abogados le recomendaron no hablar de los hechos, no ha mentido “en nada” y que confía en que la Justicia actuará.

Además de la tobillera, Páez deberá presentarse ante el juzgado una vez al mes, entre los días 1 y 10, como parte de las medidas impuestas. Aún no hay una fecha confirmada para su regreso a la Argentina.

