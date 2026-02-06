Habló la abogada argentina detenida en Brasil: "Estoy muerta de miedo" + Seguir en









Agostina Páez compartió un testimonio grabado en el que se mostró "a disposición de la justicia". Además, recalcó que está desesperada y "se están vulnerando todos sus derechos".

Paéz enfrenta el cargo de "injuria racial", que prevé entre dos y cinco años de prisión.

La abogada argentina Agostina Páez enfrenta una situación extrema en Brasil desde hace dos semanas, a raíz de una serie de gestos racistas que le valieron una detención judicial. La joven santiagueña, retenida con tobillera electrónica, compartió cómo se siente ante la situación: “Estoy desesperada, estoy muerta de miedo”.

El testimonio de Páez fue compartido en un video de su cuenta de Instagram, lo que desató una ola de repercusiones. La abogada explicó que recibió la notificación de una orden de prisión preventiva por “peligro de fuga”, pese a que está controlada.

Habló la abogada argentina detenida en Brasil La joven detalló que se encuentra “a disposición de la justicia desde el día uno” y recalcó que "se están vulnerando todos sus derechos". Por último, detalló: "Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando".

Además, describió en su publicación: "Tengo miedo de verme perjudicada haciendo este video, que se vulneren todavía más mis derechos, de los hechos no puedo contar, solo espero que todo se aclare y resuelva como corresponde. Dejen de usarme de ejemplo, muestren todo. Necesito ayuda!".

Embed - Agostina Paez on Instagram: "Tengo miedo de verme perjudicada haciendo este video, que se vulneren todavía más mis derechos, de los hechos no puedo contar, solo espero que todo se aclare y resuelva como corresponde. Dejen de usarme de ejemplo, muestren todo. Necesito ayuda!" View this post on Instagram La situación de Páez comenzó el 14 de enero cuando le hizo una serie de gestos a un mozo a la salida de un bar, que quedaron registrados. Su caso de Páez se agravó en los últimos días horas luego de que se solicitara su prisión preventiva en el marco de una causa por “injuria racial”, un delito que en Brasil prevé penas de entre dos y cinco años de prisión.

La Justicia de Brasil ordenó la detención de la abogada argentina acusada de gestos racistas La justicia de Brasil ordenó detener este jueves a la abogada argentina Agostina Páez, luego de que hiciera gestos racistas contra empleados de un bar en Ipanema Brasil. La mujer de 29 años utilizaba tobillera electrónica para impedir que escapará del país, mientras se resolvía su situación judicial y ahora, fue detenida de manera preventiva. A pesar de la tobillera, el Ministerio Público Fiscal de Rio de Janeiro temía un posible "riesgo de fuga" por lo que se terminó solicitando que fuera detenida. Por otro lado, la defensa de Páez comprende que se trata de “una medida exagerada, ya que Agostina siempre estuvo a derecho y a disposición cada vez que la llamaron”.

