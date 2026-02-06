"Papá, me están llevando", el desgarrador mensaje que la argentina detenida en Brasil le envió a su padre

Agostina Páez fue arrestada de manera preventiva el viernes por orden de la Justicia brasileña, aunque ordenaron su liberación horas más tarde.

El padre de Agostina Páez , la abogada argentina que fue detenida y trasladada a una comisaría este viernes en Brasil , contó el escalofriante mensaje que le envío su hija segundos antes de ser aprehendida por la policía de Rio De Janeiro. Horas más tarde, ordenaron su liberación mientras su equipo legal aguarda definiciones sobre el alcance de las medidas cautelares que regían hasta ahora.

“Papá, me están llevando”, escribió Agostina vía WhatsApp según comentó Mariano Páez, quien volvió a pedir por la ayuda de la presencia diplomática argentina en Brasil: “El consulado no me acompaña. No sé qué hacer, para dónde agarrar, a quién hablarle ”, expresó desesperado.

También contó, en diálogo con Mediodía Noticias, que está " evaluando cambiar de abogado. El habeas corpus se presentó ayer. Ella está angustiada, llora. Estaba encerrada en el complejo, no quería bajar ni a comer ”, describió.

En relación a su arresto, la defensa de Páez había argumentado que se trataba de “una medida exagerada , ya que Agostina siempre estuvo a derecho y a disposición cada vez que la llamaron”. Asimismo, el papá de la joven ratificó que su hija estaba detenida en una comisaría federal y que viajaría a Buenos Aires para luego tomar otro vuelo hacia Río de Janeiro.

Luego de que Páez fuera notificada de su detención de manera preventiva, hizo un pedido desesperado en su cuenta de Instagram, ya que también es influencer: “Soy Agostina Páez, acusada de injuria racial en Brasil. En este momento he recibido una notificación que hay una orden de detención para mí por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día 1 . Se están vulnerando todos mis derechos”, dijo, visiblemente afectada por la resolución de la justicia brasileña.

La Justicia de Brasil dispuso este viernes la liberación de Agostina Páez, la ciudadana argentina que había sido detenida en Río de Janeiro por una causa vinculada a injurias raciales. La decisión judicial revirtió el arresto concretado horas antes, luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara su prisión preventiva, aun cuando la mujer se encontraba alojada en un departamento bajo control con tobillera electrónica.

Páez había permanecido desde el mediodía en una dependencia policial de la ciudad carioca y, hasta las 17, solo restaban trámites administrativos para que pudiera recuperar la libertad y volver a circular sin custodia. La resolución fue dictada alrededor de las 16.30 (hora argentina), según confirmó su abogado defensor Sebastián Robles al medio Infobae.

Por el momento, su equipo legal aguarda definiciones sobre el alcance de las medidas cautelares que regían hasta ahora. Entre ellas, la prohibición de salir del país y el uso obligatorio de un dispositivo de monitoreo electrónico, cuya continuidad o levantamiento será resuelta por las autoridades judiciales brasileñas en las próximas horas.

