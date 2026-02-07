La abogada argentina acusada por racismo se reencontró con su familia en Brasil + Seguir en









Tras la excarcelación y el levantamiento de la prisión preventiva, Agostina Páez permanece en Río de Janeiro mientras avanza la investigación judicial.

Agostina Páez, la abogada argentina imputada por injuria racial, permanece en Río de Janeiro mientras avanza la investigación judicial.

Luego de que la Justicia brasileña dejara sin efecto la prisión preventiva, Agostina Páez continúa en Río de Janeiro a disposición del proceso judicial por una causa de injuria racial. En ese contexto, la joven de 29 años se reencontró este sábado con su padre y su hermana, quienes viajaron desde la Argentina para brindarle contención.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El padre de la abogada, Mariano Páez, expresó su alivio tras el reencuentro y describió el episodio como un momento de fuerte impacto para la familia. Antes de viajar, había definido la situación como “una pesadilla”, aunque sostuvo que el escenario actual es más alentador: “Hoy estamos más tranquilos, porque las cosas están encaminándose”, en declaraciones televisivas.

El medio TN publicó las imágenes sobre el reencuentro, y Páez ratificó que permanecerá en Brasil el tiempo que sea necesario. “Me voy a quedar lo que haga falta, diez o quince días si es necesario”, señaló antes de partir, y confirmó que tiene previstas reuniones con el consulado argentino en ese país.

Embed AHORA | La abogada argentina acusada de racismo en Brasil se reencontró con su familia https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/yki0jcMvSL — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 7, 2026 Hasta la llegada de su familia, Páez se encontraba sola en territorio brasileño, ya que las amigas con las que había viajado regresaron a la Argentina según lo previsto originalmente. Actualmente se aloja en un departamento dentro de un condominio ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro, alejado tanto del circuito turístico como del lugar donde ocurrió el episodio que dio origen a la causa.

Por recomendación de su equipo legal, la abogada decidió no brindar entrevistas en vivo para evitar declaraciones que puedan afectar su situación procesal. Personas de su entorno señalaron que se mantiene serena, aunque visiblemente impactada por la exposición pública del caso.

Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida en Brasil luego de ser trasladada a una comisaría La Justicia de Brasil dispuso este viernes la liberación de Agostina Páez, la ciudadana argentina que había sido detenida en Río de Janeiro por una causa vinculada a injurias raciales. La decisión judicial revirtió el arresto concretado horas antes, luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara su prisión preventiva, aun cuando la mujer se encontraba alojada en un departamento bajo control con tobillera electrónica. Páez había permanecido desde el mediodía en una dependencia policial de la ciudad carioca y, hasta las 17, solo restaban trámites administrativos para que pudiera recuperar la libertad y volver a circular sin custodia. La resolución fue dictada alrededor de las 16.30 (hora argentina), según confirmó su abogado defensor Sebastián Robles al medio Infobae. Por el momento, su equipo legal aguarda definiciones sobre el alcance de las medidas cautelares que regían hasta ahora. Entre ellas, la prohibición de salir del país y el uso obligatorio de un dispositivo de monitoreo electrónico, cuya continuidad o levantamiento será resuelta por las autoridades judiciales brasileñas en las próximas horas.