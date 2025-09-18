Día de la primavera: planes para festejar el 21 de septiembre

El 21 de septiembre marca el inicio de la primavera y, Buenos Aires, se transforma en una jornada de música, salidas y amigos al aire libre. La Ciudad y sus alrededores ofrece además de sus plazas y parques, una lista de lugares en la que podes disfrutar este domingo, para compartir.

El sábado 20 de septiembre, el bar de Mona Gallosi en Chacarita se prepara para recibir la primavera con una propuesta especial: Primavera Club. Desde las 19 h, el lugar se vestirá de nuevos aires con una carta de cócteles temáticos diseñada para la ocasión y un clima festivo que invita a compartir entre amigos. La música cobrará protagonismo a partir de las 22 h, cuando el DJ set en vinilo mantenga la pista en movimiento hasta las 2 de la mañana. A la medianoche, la fiesta tendrá un atractivo extra: de 00 a 2 h, todos los cocktails con Chandon estarán en formato 2x1, convirtiendo el brindis en un momento compartido y prolongado. Como guiño primaveral, quienes lleguen con algún detalle floral en su vestuario accederán al sorteo “Vení con flores”, que entregará premios como botellas de Chandon, rondas de cócteles, descuentos y merchandising exclusivo. Con su sello de coctelería de autor y una ambientación sofisticada, Punto Mona invita a celebrar el comienzo de la estación más colorida con música, cócteles y energía renovada en una noche que promete florecer hasta el final.

El jardín de Casa Cavia se prepara para recibir la primavera y se convierte en el escenario ideal para un encuentro al aire libre, donde el sol, las flores y las copas marcan la pauta. El domingo 21 de septiembre, de 12 a 16 h, la celebración comienza con el Brunch de lanzamiento de temporada, diseñado por Julieta Caruso, que destaca ingredientes frescos como espárragos —los consentidos de la época—, arvejas, habas y frutillas. Los comensales podrán elegir entre opciones dulces y saladas a la carta o un menú de cuatro pasos con platos a elección. Además, desde el domingo se podrá disfrutar del cóctel de estación, Equinoccio de Primavera: Italian Kir Royal, creación de la head bartender Flavia Arroyo junto a Diego Zelaya, embajador de Fabbri Argentina. Inspirado en la huerta urbana del restaurante, lleva Campari, Amarena Fabbri, frutilla, agua de flores de caléndula y vino espumante. La celebración continúa el miércoles 24 de septiembre, a partir de las 19 h, con la Fiesta de la Primavera. El dresscode multicolor acompañará una velada que combina coctelería especial junto a Chandon, ambientación floral de Blumm Flower Co, a cargo de Camila Gassiabayle, y la música en vivo de Lupe García, directora creativa de Casa Cavia, en su faceta de DJ.

Dirección: Cavia 2985, Palermo.

CASA CAVIA - BRUNCH PRIMAVERA domingo

CROQUE MADAME PALACIO PAZ

Con la llegada de la primavera, Croque Madame invita a disfrutar de un nuevo brunch en el Palacio Paz, ideal para aprovechar los días soleados en su encantador jardín interno, un oasis verde en pleno corazón porteño. Desde el martes 23 de septiembre, y disponible de martes a domingos entre las 10 y las 15 h, esta propuesta —exclusiva para ese espacio al aire libre— está pensada para dos personas y combina frescura, calidad y un espíritu artesanal en cada bocado. El menú reúne preparaciones saladas y dulces: mini pan brioche con pastrón, queso crema y rúcula; otros con rúcula, jamón crudo y pesto de tomates; mini bagels con salmón ahumado, queso crema y ciboulette; huevos revueltos con palta; yogur con frutas de estación y granola, y un banana bread grillado que suma el cierre goloso. Para beber, la experiencia se completa con infusiones a elección —té o café— y dos copas de espumante, perfectas para brindar por la nueva temporada.

Dirección: Av. Santa Fe 750, Retiro.

croque madame jardin (1)

MUYÈ

Con la llegada de la primavera, Muyè presenta una carta renovada que combina frescura, sabor y un toque de cocina brasilera. Entre las novedades, la tapioca se luce con su masa de harina de mandioca rellena de queso y tomate, y la opción de sumar jamón, perfecta para un snack ligero y delicioso. Los bowls de açaí, acompañados de frutas de estación, granola crujiente y miel de jengibre, se suman como propuesta saludable y energética. Entre los platos principales, la suprema de ave asada con salsa de ostras y naranjas, servida con arroz y mix de verdes, o la ensalada de uvas verdes con mix de verdes, ricota marinada y garrapiñada de girasol. Y para cerrar con dulzura, el key lime pie casero y las frutas frescas con sorbete de mango se convierten en la elección ideal para disfrutar la temporada.

Dirección: Ayacucho 1563, Recoleta.

MUYE jardin.jpg

SIFÓN

Sifón se viste de fiesta para recibir la primavera con una propuesta irresistible el domingo 21, a partir del mediodía, en su local de Chacarita. Será una jornada con parrilla encendida y opciones fuera de carta, como el tentador choripán con brioche de calabaza, mayonesa de ajos asados y chimichurri, o un exquisito pincho de ternera con panceta, salsa criolla y cremoso de papas. Para quienes prefieran alternativas más ligeras, los taquitos de gírgolas asadas con tzatziki, cebolla encurtida y cilantro son una excelente elección. La velada estará amenizada por la música en vivo de Lucas Bergman, y la carta de Sifón, con sus clásicos vermuts, cócteles y tintos de verano, junto a sus originales platitos.

Dirección: Jorge Newbery 3881, Chacarita.

Sifón 3

HAIKU SUSHI

La primavera trae consigo una novedad imperdible: Haiku Sushi inaugura su servicio de delivery, pensado para trasladar hasta los hogares la frescura y la tradición japonesa que lo acompañan desde hace casi treinta años en Belgrano. Ahora, los comensales podrán disfrutar de completas tablas de sushi, con rolls, nigiris y sashimis elaborados con pescados frescos y vegetales de estación, en versiones clásicas y especiales. La propuesta no termina ahí: el menú también incluye opciones calientes como Yakimeshi, gyozas, ramen o los crocantes Ebi Furai, que completan la experiencia y la convierten en un verdadero festín oriental. Con esta nueva modalidad, Haiku invita a transformar cualquier ocasión en un momento de celebración, ya sea en pareja, con amigos o en familia. Su cocina mantiene la esencia de la tradición nipona, pero con toques de creatividad que realzan cada bocado. El delivery se suma como un paso natural en la historia del restaurante y llegó para quedarse, garantizando la misma calidad que en su salón. Zonas de delivery: Belgrano, Núñez, Coghlan, Saavedra y Vicente López. Mas información en @sushihaiku.ar

Dirección: Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano.

HAIKU SUSHI (16)

RIBS AL RÍO

Ribs al Río celebra la llegada de la primavera en su local del Barrio Chino con un evento que combina tradición texana y sabores asiáticos. Del 19 al 21 de septiembre, el restaurante será parte de “Gastronomía Asiática en Vía Viva”, una propuesta que invita a recorrer el paseo y probar platos diseñados especialmente para la ocasión o a valores especiales. Los imperdibles de la carta serán dos clásicos de su sede en Belgrano: el Pork Belly, un pincho de panceta ahumada laqueada con salsa BBQ estilo chino, acompañado de puré de maíz y cebollitas fritas, y las Baby Ribs Orientales, costillitas ahumadas cortadas para comer con las manos y servidas con ensalada coleslaw asiática. Como parte del evento, los visitantes podrán acceder a una guía gastronómica digital con mapa y recomendaciones de todos los locales de Vía Viva, escaneando un código QR durante el paseo. Una oportunidad perfecta para disfrutar de sabores únicos y brindar por el inicio de la nueva estación.

Dirección: Barrio Chino, Monroe 1850, Belgrano.

Ribs al Río - Barrio Chino 1 (1)

CARMEN

Este domingo 21 de septiembre, Carmen celebra la llegada de la primavera con un plato fuera de carta que combina frescura, estacionalidad y el sello único de su cocina a las brasas. La propuesta serán unas rosas de pasta rellenas de espárragos, arvejas, ricota y limón, servidas con una crema ahumada que realza los sabores y aporta equilibrio. Una creación que resume el espíritu de la nueva estación: colores vibrantes, ingredientes frescos y un guiño a la creatividad que distingue al chef y dueño, Nacho Feibelmann. Además de este plato especial, la carta habitual estará disponible con pastas clásicas y reversionadas, con salsas y rellenos preparados al rescoldo, en kamado o ahumados, técnica que se convirtió en el sello característico de Carmen. El ambiente acompaña la ocasión: el salón de ladrillos a la vista con cocina abierta invita a compartir la experiencia desde adentro; el patio interno, hoy colmado de plantas y flores, ofrece la sensación de un jardín urbano donde el tiempo se detiene, y el deck sobre la vereda conecta con la energía de Palermo, ideal para disfrutar al aire libre. Para maridar este plato primaveral, la recomendación es un blanco fresco y aromático, como un Chenin o un Sauvignon Blanc, que potencia las notas cítricas del relleno y la suavidad de la crema. Una opción que convierte el almuerzo de primavera en Carmen en un plan ideal para celebrar con todos los sentidos.

Dirección: Gurruchaga 1428, Palermo.

Carmen - Primavera

MITINGU

La primavera llega a Mitingu, el primer onigiri bar del país, y la casa lo celebra con un plan perfecto para la tarde: del 21 al 30 de septiembre, entre las 16 y las 19, habrá 2x1 en cerveza Grolsch, una promoción pensada para acompañar su menú inspirado en el street food asiático. La propuesta gastronómica se centra en onigiris –triángulos de arroz envueltos en alga nori crujiente– con combinaciones como el Spicy Mayo con kimchi casero o el de Trucha con sésamo furikake. También brillan los sandos, sándwiches preparados con shokupan japonés, suave y esponjoso, en versiones como Pastrami con encurtidos, Trucha con huevas y eneldo o Tori, con pollo, lechuga y tomate. Con un ambiente moderno, descontracturado y atravesado por la estética japonesa, Mitingu se convierte en el punto de encuentro ideal para celebrar la llegada de la primavera: buena comida, cerveza helada y una experiencia urbana distinta en Núñez.

Dirección: Av. Lidoro J. Quinteros 1490, Núñez.