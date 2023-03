Alerta amarilla por tormentas: en qué provincias se esperan lluvias y fuertes vientos

Lluvia.jpg

En todos los casos, el organismo recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Además, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En tanto, las mismas fuentes indicaron que rige un alerta naranja por vientos en gran parte de la provincia de Santa Cruz y las localidades restantes permanecen bajo alarma amarilla por la misma condición, al igual que el sur de Chubut y Tierra del Fuego.

En Santa Cruz, el SMN prevé fuertes vientos del sector oeste con velocidades entre 70 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora, mientras que en las zonas afectadas de Chubut y Tierra del Fuego se esperan vientos de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

En este sector, el SMN recomendó a los pobladores que eviten actividades al aire libre y aseguren los elementos que puedan volarse.