La soja y el maíz, frente al abismo del clima

… que, a 15 años de la 125 (y 40 de las expodinámicas), el balance de los últimos días en el campo fue extremadamente negativo por el mantenimiento de muy altas temperaturas, y menos que escasas precipitaciones (con pocas posibilidades de cambios en el corto plazo). Por caso, en el corazón agrícola de la Pampa Húmeda, como Venado Tuerto, en 10 meses apenas cayeron 30 mm. “Argentina sufre un escenario climático sin precedentes en la agricultura moderna”, señala la Bolsa de Comercio de Rosario que, tal como se preveía, volvió a recortar su pronóstico para maíz y soja. Tras destacar que los cultivos de verano están en “caída libre”, la entidad puntualiza que “El recorte de febrero a marzo significa que la producción de soja baje de 34,5 a 27 millones de toneladas, y la de maíz de 42,5 a 35 millones. No hay condiciones climáticas a la vista que permitan poner pisos a los rindes, o al área que no será cosechada. En soja, ya se estiman 2,6 millones de hectáreas perdidas, un 200% más que en la 2017/18”. El dato confirma un adelanto de Ámbito, de enero pasado, respecto a que el ciclo actual se va a ubicar en alrededor (o menos) de 100 millones de toneladas de cosecha, lo que hace prever una crisis económica de derivaciones insospechadas aún, tanto para la economía general como para el sector en particular. En general, todos los rubros productivos están afectados en distinta medida. De hecho, los cañeros de Salta y Jujuy se declararon en “estado de alerta” debido a la “situación caótica, sin agua para riego, sin financiamiento, y con un costo altísimo de electricidad que superan los beneficios de utilizarla”, advierten. Asimismo, destacaron que “los efectos fueron acumulativos durante las campañas 20/21 - 21/22 y la actual 22/23, ya que comenzamos con pérdidas significativas en los rendimientos culturales, pasando luego a la pérdida de cepa, plantaciones malogradas y hoy nos encontramos con que un gran porcentaje de cañaverales que no llegará a cosecha”. Se estima que en la zafra de este año, que comienza en mayo, las pérdidas superen 50% debido al grave estado de los cañaverales.