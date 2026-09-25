Vuelve el calor al AMBA: de cuánto será la máxima y cómo seguirá el clima el fin de semana + Agregar ámbito en









El AMBA encara una jornada con mínima de 13 grados. A su vez, se espera inestabilidad en las próximas horas.

La máxima en AMBA para este viernes será de 25 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara el viernes como la jornada más cálida de la semana, con una máxima de 25 grados. A su vez, se espera inestabilidad hacia el domingo y con bajas de temperatura.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA La mañana de este viernes arrancó con 13 °C y la tarde va a superar los 25 °C, indicó Meteored. A su vez, se espera un cambio en la dirección del viento, que rotará del noroeste al este y llevará al ascenso de la temperatura.

"De todas formas, la atmósfera se mantendrá estable durante toda la jornada, con humedad en aumento y un cielo mayormente despejado. Es el último capítulo tranquilo antes del cambio de tiempo", sostuvo el sitio sobre el último día de la semana.

Para el sábado se espera una leve disminución, con máximas cercanas a los 22 °C y humedad, "que se va a sentir cada vez más, junto con la aparición de nubes, sobre todo durante la segunda parte del día", advirtió la web. Hacia el domingo se espera inestabilidad con lluvias intermitentes, cielo gris, viento y temperaturas más frescas, con una máxima de 18 grados.

#PronosticodelTiempo

Caluroso en Cuyo y el norte del país, con máximas que pueden alcanzar los 40 °C.

Primaveral en el centro-este, #AMBA en torno a los 25-26 °C.

Alerta por #viento (ráfagas hasta 100 km/h) en la cordillera de Cuyo.



Más infohttps://t.co/xQ6bZuqH6W pic.twitter.com/Mabb43FNO3 — Meteored Argentina (@MeteoredAR) September 25, 2026 Súper El Niño, el fenómeno mundial del clima que puede provocar sequías, inundaciones y calor extremo y mantiene en vilo a la Argentina El fenómeno climático de Súper El Niño que se desarrolla actualmente en el Océano Pacífico podría alcanzar una intensidad extraordinaria y provocar importantes consecuencias climáticas alrededor del mundo.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé que llegue a su máxima intensidad a comienzos de 2027, mientras que el Laboratorio de Impacto Climático de la Universidad de Chicago estimó que sus efectos podrían provocar 451.000 muertes adicionales relacionadas con el calor para febrero. Aunque la OMM no utiliza oficialmente la denominación “Súper El Niño”, anticipó que el episodio en desarrollo podría transformarse en “un evento muy fuerte”, con importantes efectos sobre las precipitaciones y las temperaturas.

Temas Clima

AMBA