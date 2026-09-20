Alerta naranja en Santa Fe: suspendieron actividades de los Juegos Suramericanos por fuertes tormentas y vientos + Agregar ámbito en









Los Fan Fest no se realizarán por las condiciones climáticas. En Rosario también se postergaron rugby y fútbol.

En Rosario las competencias de rugby y fútbol serán reprogramadas para mañana. Mientras que las actividades indoor, en todas las sedes, se mantienen; aunque no habrá entrenamientos oficiales. https://galeria.santafe2026.ar/evento/capiplaza-rosario

Las condiciones meteorológicas obligaron a suspender las actividades de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, previstas este domingo en los Fan Fest de Rosario, Santa Fe y Rafaela. La medida se tomó ante las alertas vigentes por tormentas fuertes y alcanza principalmente a las propuestas al aire libre.

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Juegos Suramericanos: suspendieron actividades por la alerta meteorológica en Santa Fe, Rosario y Rafaela Las condiciones meteorológicas obligaron a modificar la agenda de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Para preservar la seguridad de deportistas y espectadores, la organización dispuso la suspensión de todas las actividades previstas en los Fan Fest de Santa Fe, Rafaela y Rosario.

La medida tuvo un impacto mayor en Rosario, donde también fueron suspendidas las competencias al aire libre de Rugby 7, fútbol masculino y fútbol femenino. El rugby estaba previsto en el Hipódromo de Rosario, mientras que el fútbol masculino debía disputarse en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys y el femenino en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol. Los partidos serán reprogramados para este lunes y las entradas ya adquiridas conservarán su validez para las nuevas jornadas, una vez definidos los horarios.

Qué actividades continúan En Santa Fe y Rafaela, la suspensión alcanza a los Fan Fest y a los entrenamientos previstos para este domingo. Las competencias que se desarrollan en espacios cubiertos, en cambio, continúan según el cronograma establecido. También fueron confirmados los partidos de Las Leonas y Los Leones en Santa Fe.

En Rosario, los entrenamientos oficiales fueron cancelados, aunque las competencias bajo techo permanecen programadas. Para quienes concurran a los escenarios deportivos del Parque Independencia, se estableció como único acceso habilitado el ubicado en 27 de Febrero y bulevar Oroño.

Desde la organización recomendaron a deportistas y espectadores extremar las precauciones durante los traslados y respetar las indicaciones del personal de seguridad en cada sede. La evolución de las condiciones meteorológicas continuará bajo monitoreo y las autoridades informarán cualquier modificación adicional en el cronograma a través de los canales oficiales de los Juegos Suramericanos.