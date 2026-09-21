Día de la Primavera con alerta del clima en el AMBA: ráfagas de hasta 80 km/h y un fuerte descenso de temperatura

El SMN emitió una advertencia amarilla para este lunes. El martes será la jornada más fría y las máximas volverán a superar los 20 °C desde el jueves.

El Día de la Primavera comenzó con alerta amarilla por fuertes vientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), después de las intensas tormentas del domingo. El ingreso de aire polar provocará además un descenso de las temperaturas, mientras que las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente hacia la segunda mitad de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una advertencia por ráfagas para toda la región. Los vientos del sudoeste podrían alcanzar hasta 78 km/h durante la mañana y cerca de 70 km/h en las primeras horas de la tarde , por lo que se recomienda tomar precauciones.

La jornada comenzó con 12 °C de mínima y una máxima que rondará entre los 17 °C y 18 °C . La probabilidad de precipitaciones será baja durante la tarde, de entre el 10% y el 40%, y luego las lluvias se alejarán de la región durante buena parte de la semana.

La advertencia del SMN alcanza también a toda la provincia de Buenos Aires , donde se esperan vientos sostenidos de entre 30 y 50 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre los 50 y 80 km/h .

Ante estas condiciones, el organismo recomendó evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad y asegurar aquellos elementos que puedan desprenderse , como macetas y carteles.

Las ráfagas podrían alcanzar los 78 km/h durante la mañana de este lunes.

La situación será más intensa sobre la Costa Atlántica bonaerense, desde Mar del Tuyú hasta Carmen de Patagones, donde el nivel de alerta asciende a naranja por la intensidad prevista de los vientos.

Cuándo vuelve a subir la temperatura en Buenos Aires

El martes será el día más frío de los próximos días, con temperaturas que se moverán entre los 6 °C y 14 °C, una sensación térmica cercana a los 5 °C por efecto del viento y una máxima que apenas alcanzará los 13 °C.

Además, a las 21.05 del martes comenzará formalmente la primavera astronómica en el hemisferio sur. Para el miércoles se esperan valores similares durante las primeras horas, aunque el cambio del viento hacia el norte permitirá iniciar una recuperación: la máxima llegará a los 18 °C y habrá momentos con menor nubosidad.

El ascenso será más evidente desde el jueves, cuando las máximas rondarán los 22 °C. El viernes será la jornada más cálida de la semana, con una mínima de 14 °C y una máxima prevista de 25 °C, bajo un cielo parcialmente nublado.

El viernes podría convertirse en el día más cálido de la semana, con una máxima de 25 °C. Depositphotos

Para el sábado se anticipan unos 22 °C de máxima y viento moderado del este. Sin embargo, hacia la noche podría ingresar un nuevo frente frío que aumentará nuevamente la posibilidad de precipitaciones entre las últimas horas del sábado y la mañana del domingo.

Alertas por tormentas, viento y nieve en varias provincias

El mal tiempo no quedará limitado al AMBA. Distintas regiones del país estarán afectadas por fuertes vientos, tormentas y nevadas, como consecuencia de un centro de bajas presiones que ingresará desde la Patagonia y avanzará hacia el océano Atlántico.

La Pampa y sectores del sur de San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos permanecerán bajo advertencias por viento. En el noreste, en tanto, Corrientes, Chaco y Misiones estarán expuestas a tormentas localmente fuertes, con posibilidad de granizo y ráfagas superiores a los 100 km/h.

El este de la Patagonia también tendrá sectores bajo alerta naranja, mientras que sobre la zona cordillerana continuarán las advertencias por nevadas persistentes, fuertes vientos en alta montaña y efecto Zonda en áreas precordilleranas.