Hoy a la noche será el equinoccio de septiembre: a qué hora empieza oficialmente la primavera en Argentina + Agregar ámbito en









Aunque el festejo popular se realiza el 21 de septiembre, la astronomía marca que el cambio de estación se producirá este martes 22. Los datos oficiales del Servicio de Hidrografía Naval.

La primavera 2026 arranca oficialmente este martes por la noche en la Argentina. Los detalles del equinoccio de septiembre y sus razones científicas. Magnific

El calendario tradicional marca el inicio de la primavera cada 21 de septiembre, pero la ciencia tiene sus propios tiempos. Este 2026, la llegada formal de la nueva estación en la Argentina ocurrirá recién este martes por la noche, cuando se concrete el equinoccio vernal.

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La diferencia entre los festejos populares y el mapa astronómico responde a un fenómeno planetario exacto que ajusta su horario cada año según el movimiento de la Tierra. Por eso, el momento exacto en que el hemisferio sur le da la bienvenida a la primavera ocurrirá a pocas horas de terminar la jornada.

Magnific Qué es el equinoccio El término proviene del latín y significa "noche igual". Se trata de un fenómeno que ocurre dos veces al año para marcar el inicio de la primavera y del otoño, señalando el momento preciso en que el Sol se ubica justo por encima de la línea del Ecuador. Al alinearse la estrella sobre esa franja planetaria, el día y la noche pasan a tener exactamente la misma duración de 12 horas en todo el planeta.

Este evento se produce por la combinación entre la órbita de la Tierra y la inclinación constante de su eje de 23,5 grados. A partir de este punto de quiebre, el hemisferio sur comienza a inclinarse progresivamente hacia el Sol, las jornadas empiezan a ganar más minutos de luz solar y las noches se vuelven cada vez más cortas. Mientras tanto, el hemisferio norte atraviesa el proceso inverso con la llegada del otoño.

Magnific Hora exacta en la que empieza la primavera 2026 en la Argentina Según los registros oficiales del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio vernal del 2026 se producirá este martes 22 de septiembre a las 21:05 en hora argentina. En el Tiempo Universal Coordinado (UTC), el evento quedará asentado formalmente a las 00:05 del miércoles 23 de septiembre.

Esta constante diferencia en la fecha de inicio de la primavera responde al desfasaje del tiempo orbital. La Tierra tarda 365,2422 días en completar su vuelta al Sol y el calendario gregoriano contempla 365 días exactos, esa acumulación de fracciones de tiempo provoca que el cambio formal de las estaciones varíe, un ciclo que solo vuelve a repetirse en la misma fecha y hora exacta cada 400 años.

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