Primavera en el AMBA y alertas amarillas en 7 provincias: cómo estará el clima este fin de semana

El sábado tendrá temperaturas agradables y cielo mayormente despejado en CABA y el conurbano, aunque el tiempo desmejorará hacia la noche y continuará el domingo.

El inicio del fin de semana tendrá condiciones meteorológicas favorables en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con temperaturas agradables y sin lluvias durante buena parte del sábado . Sin embargo, el escenario comenzará a cambiar hacia el final de la jornada por la rotación del viento y el ingreso de mayor humedad.

Este sábado 26 de septiembre funcionará como una transición entre el ambiente templado y el desmejoramiento previsto para las próximas horas. A diferencia del viernes, cuando las temperaturas fueron más elevadas, se espera un moderado descenso térmico producto del cambio en la circulación del viento.

Durante la mañana, CABA tendrá un amanecer fresco, con una temperatura mínima de 14°C. La nubosidad disminuirá rápidamente y el cielo estará mayormente despejado y soleado hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde. La máxima llegará a 19°C durante la tarde , con una sensación térmica agradable debido a la presencia del sol.

El viento soplará principalmente del este, con velocidades de entre 15 y 25 km/h . Hacia el atardecer aumentará su intensidad y podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h durante la noche.

El cambio de tiempo comenzará a advertirse sobre el cierre del sábado. La nubosidad volverá a aumentar y existe probabilidad de precipitaciones aisladas durante las últimas horas de la jornada o en la madrugada del domingo.

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En el Gran Buenos Aires se espera un escenario similar, aunque las ráfagas podrían sentirse con mayor intensidad en las zonas abiertas del área periurbana.

Alertas meteorológicas para el sábado

El mapa del Sistema de Alerta Temprana (SAT) no registra alertas extremas para el Área Metropolitana durante este sábado. Sí hay avisos por vientos fuertes del sector sudoeste y oeste en sectores precordilleranos de la Patagonia y Cuyo. Además, distintas zonas del norte y noreste del país tendrán tormentas durante el fin de semana, vinculadas al avance de la misma masa frontal.

En el este de Entre Ríos regirá una alerta amarilla por tormentas. Este nivel contempla la posibilidad de fenómenos capaces de generar inconvenientes puntuales, con actividad eléctrica, lluvias intensas en períodos breves, ráfagas y eventual caída de granizo.

También habrá alerta amarilla por lluvias en el sector cordillerano sur de Neuquén, la cordillera de Río Negro y el norte de la cordillera de Chubut. Las precipitaciones podrían generar complicaciones en rutas, caminos de montaña y sectores con drenaje limitado.

Cómo seguirá el tiempo el domingo

Las advertencias por lluvias continuarán durante el domingo en sectores cordilleranos de Río Negro y Chubut. A su vez, el área alcanzada por la alerta amarilla se extenderá hacia otras zonas del centro y el litoral.

Estarán incluidos toda la provincia de Entre Ríos, el noroeste de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el sur de San Luis, el sur de Córdoba y gran parte de La Pampa, con excepción del oeste pampeano.

En CABA y alrededores, el domingo 27 de septiembre marcará un cambio respecto de las condiciones del sábado. Se espera una jornada nublada e inestable, con alta probabilidad de chaparrones y temperaturas de entre 14°C y 17°C.