Alerta del clima: podría ser el agosto más lluvioso en 46 años







En algunos sectores puntuales del país, las precipitaciones podrían superar los 100 milímetros. Los detalles.

Las lluvias seguirán presentes en lo que resta del mes

Un sistema de mal tiempo de gran intensidad se instalará esta semana sobre amplias regiones de la Argentina. De acuerdo al meteorólogo Mario Navarro, se prevé la llegada de un ciclón de baja presión de gran magnitud, que provocará lluvias abundantes. En algunos sectores puntuales, las precipitaciones podrían superar los 100 milímetros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las zonas con mayor riesgo de acumulados superiores a esa marca incluyen el centro-oeste, centro-suroeste y centro-noreste de Buenos Aires; el centro-oeste y sudeste de Córdoba; el sur de Santa Fe; el centro-sur de Entre Ríos y el centro-oeste de Corrientes. En otras áreas, se esperan registros más moderados, de entre 30 y 40 mm.

Fuerte temporal en Buenos Aires y el interior: agosto podría ser el más lluvioso en 46 años Entre miércoles y jueves también habrá lluvias de 20 a 30 mm en Chaco, Formosa, Misiones, Jujuy, Salta y Tucumán. En la Patagonia, en cambio, la situación se manifestará con nevadas y lluvias en la zona cordillerana de Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego, producto de otro centro de baja presión.

Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico Agosto se ubicaría entre los más lluviosos de los últimos 46 años, con cifras históricas para Buenos Aires, donde podrían superarse los 300 mm en tres meses consecutivos de invierno. Mariano Fuchila Las temperaturas se mantendrán dentro de valores normales, con mínimas de 12 a 14 grados y máximas de 17 a 19. Sin embargo, hacia el fin de semana podría registrarse un descenso por vientos del sur, con heladas matinales en sectores del centro y sur del país.

Navarro destacó que, de confirmarse los acumulados superiores a 60 o 100 mm, agosto se ubicaría entre los más lluviosos de los últimos 46 años, con cifras históricas para Buenos Aires, donde podrían superarse los 300 mm en tres meses consecutivos de invierno.

Temas Clima

Lluvias