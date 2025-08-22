De vuelta al agua: cuándo regresan las lluvias al AMBA y cómo seguirá el clima en el resto del país







El AMBA enfrenta un viernes con mínima de 12 grados. El SMN emitió alerta amarilla por diversos fenómenos para el centro y norte del país.

La mínima en el AMBA para este viernes es de 12 grados. Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara este viernes con posibilidad de que vuelva el agua, con mínima de 12 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas, nevada, vientos y Zonda para 17 provincias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En los últimos días, se vivió una ciclogénesis que azotó al AMBA y, luego de una leve pausa de las lluvias, estas podrían regresar en el cierre de la semana.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Para este viernes rige una probabilidad de chaparrones, de entre 10 y 40%, por la mañana, mejorando en la tarde con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 12 y 18 grados. Para el fin de semana regresaría el buen tiempo, junto a un frente frío.

Así, el sábado tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche, junto con marcas entre los 6 y 15 grados.

Para el domingo se esperan condiciones similares, con las primeras horas con cielo despejado, tornándose algo nublado desde la tarde. En este caso, el termómetro oscilará entre una baja mínima de 4 grados, subiendo hasta 17.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1958835676935250178&partner=&hide_thread=false 22 AGO #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

15-40 mm

Ráfagas

Granizo



#Nevada

40-60 cm



#Viento

25-70 km/h con ráfagas ≥ entre 70 y 100 km/h



#Zonda

35-50 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h



Más info en https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/SuMewIvc8h — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 22, 2025 Alerta por tormenta, vientos, nevada y Zonda Actualmente, rige una alerta amarilla por una serie de fenómenos. En principio, se esperan tormentas para Corrientes, "con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional". Se espera una precipitación acumulada de entre 15 y 40 mm. En el caso de los vientos, los mismos se estiman para esta provincia, junto a Formosa, Chaco, Misiones, con velocidades de entre 25 y 40 Km/h con ráfagas de hasta 70 Km/h, pudiendo ser superados de forma puntual. Además, la alerta también aplicará para Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires. Allí, las velocidades serían de entre 30 y 50 Km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 Km/h. Por su parte, la nieve se espera para el sector cordillerano de San Juan y Mendoza. Allí, el área será afectada por "nevadas persistentes de variada intensidad, algunas fuertes" y valores acumulados de entre 40 y 60 centímetros.



En último lugar, el Zonda aplicará para Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan, con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h de manera puntual.