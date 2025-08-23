Clima para este sábado 23 de agosto en el AMBA: mínima de 8 grados y alerta meteorológica por tormentas, nieve y vientos en el resto del país







El AMBA contempla una mínima debajo de los 10 grados sin lluvias a la vista. El SMN emitió alerta por dichos fenómenos en nueve provincias.

Este sábado la mínima en el AMBA es de 8 grados, Depositphotos

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene este sábado una mínima de 8 grados sin posibilidad de lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas, nevadas y vientos para nueve provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Este sábado, el cielo tendrá una tarde despejada luego de un poco de nubes a la mañana. La mínima durante el día será de 8 grados, mientras que la máxima alcanzará los 15 grados.

Para el domingo se espera un día esté soleado durante la primera mitad de la jornada, mientras las nubes aparezcan desde la tarde. Las marcas se ubicarán entre los 5 y 18 grados.

Como anticipo de la próxima semana, entre lunes y martes, los valores térmicos oscilarán entre los 9 y los 20 grados, en dos jornadas totalmente despejadas y sin probabilidad de precipitaciones.

nieve.webp La nevada se hará sentir en la parte cordillerana de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con hasta 35 cm de acumulación. Alerta por tormentas, nevadas y vientos: cuáles son las provincias afectadas La alerta por tormentas se espera para las provincias de Corrientes y Misiones, "con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional", dijo el organismos. Se espera una precipitación acumulada de entre 15 y 40 mm.

Por el lado de las nevadas, las mismas se estiman para la parte cordillerana de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Allí se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 35 cm, con vientos intensos y la visibilidad posiblemente reducida. Además también sufrirán parte del viento de la alerta, con velocidades entre 45 y 65 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 100 km/h. Por último, estos vientos también apuntan al norte, Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, desde el sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.