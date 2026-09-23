Alerta jubilados: la peligrosa estafa por WhatsApp que usa el nombre de IPS e IOMA

Detectaron mensajes que buscan engañar a beneficiarios mediante un supuesto trámite previsional y luego pedirles dinero o información sensible.

Las comunicaciones digitales se convirtieron en una herramienta cotidiana para realizar trámites y recibir información.

Una nueva modalidad de estafa comenzó a circular entre personas jubiladas, pensionadas y afiliadas de la provincia de Buenos Aires. La maniobra se desarrolla a través de mensajes de WhatsApp y toma el nombre del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Instituto de Obra Médico Asistencial ( IOMA ) para intentar generar confianza.

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La advertencia surgió a partir de denuncias recibidas por IOMA de personas que fueron contactadas en sus teléfonos celulares. Según explicaron ambos organismos, los mensajes presentan un supuesto trámite relacionado con la "fe de vida" y, una vez iniciado el contacto, aparece un pedido de pago indebido .

La maniobra detectada comienza con un mensaje que menciona al IPS y plantea la necesidad de realizar una supuesta "fe de vida" . El objetivo es que la persona crea que está frente a una gestión previsional legítima y continúe el intercambio con quien se encuentra detrás del número.

Los teléfonos celulares forman parte de la vida diaria de millones de personas y concentran cada vez más gestiones personales.

A partir de allí, los delincuentes pueden intentar conducir a la víctima hacia un segundo paso : efectuar un pago que no corresponde. El recurso resulta especialmente delicado porque combina un trámite real con una exigencia falsa. El IPS contempla procedimientos vinculados con la acreditación de supervivencia en determinadas situaciones, pero eso no significa que cualquier mensaje recibido por WhatsApp sea una comunicación oficial.

En su sitio institucional, el IPS explica que la acreditación de supervivencia puede corresponder, entre otros casos, cuando un beneficio fue dado de baja por determinadas circunstancias y debe ser reactivado. También detalla las autoridades que pueden emitir el certificado correspondiente.

El uso de WhatsApp tampoco alcanza para validar la identidad de quien escribe. Una foto de perfil con el logo de un organismo, un nombre institucional o una supuesta identificación de empleado pueden ser elementos fácilmente replicables.

Ningún organismo oficial exige cobros ni claves por transferencia

IPS e IOMA fueron contundentes al referirse a este punto: los trámites oficiales son gratuitos. La advertencia fue difundida el 18 de septiembre de 2026 después de los casos detectados.

Los organismos también pidieron no entregar datos personales, bancarios, claves ni códigos de seguridad mediante WhatsApp, llamadas, redes sociales o correos electrónicos cuya procedencia no pueda comprobarse.

Los organismos públicos cuentan con canales institucionales para realizar consultas y verificar cualquier gestión. Magnific

La recomendación resulta relevante porque una estafa no necesariamente termina en el primer pedido de dinero. Los datos obtenidos durante una conversación pueden servir para intentar otras maniobras, especialmente si la persona comparte información relacionada con sus cuentas o mecanismos de autenticación.

IOMA ya había advertido durante 2026 sobre contactos falsos destinados a conseguir información de sus afiliados. Entre las excusas detectadas anteriormente figuraban supuestas actualizaciones de datos, renovación de credenciales o modificaciones en los padrones.

Ante un mensaje sospechoso, la indicación oficial es concreta: no responder, no abrir enlaces y no realizar pagos. También se recomienda comprobar la información mediante las páginas y canales institucionales antes de avanzar con cualquier gestión.

Cómo proteger el celular de tus familiares ante cobros indebidos

Una de las medidas más sencillas consiste en conversar con las personas mayores de la familia sobre este tipo de maniobras antes de que reciban un mensaje. Explicarles que una institución nunca debería pedirles claves bancarias o códigos de seguridad por WhatsApp puede evitar una reacción apresurada.

También es recomendable enseñarles a no tocar enlaces desconocidos y a desconfiar de mensajes que exijan resolver algo "urgente". Si aparece una comunicación relacionada con una jubilación, pensión o cobertura médica, lo mejor es cerrar el chat y buscar el organismo por sus canales oficiales.

En el caso del IPS, la página institucional ofrece información sobre trámites, calendario de pagos, expedientes y otras gestiones. Para IOMA, el organismo recomienda recurrir a su sitio oficial, la aplicación IOMA Digital y los canales de atención habilitados.

Otra medida útil es bloquear y denunciar el número desde WhatsApp cuando se detecte una comunicación sospechosa. Si ya se compartieron datos o se realizó una transferencia, conviene actuar rápidamente y comunicarse con la entidad bancaria correspondiente, además de realizar la denuncia pertinente.