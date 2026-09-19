Buena noticia para jubilados de ANSES: confirman bono con tope de cobro según la terminación del DNI

El organismo confirmó un bono para septiembre: quiénes lo cobran, cómo se calcula el refuerzo y cuándo se acredita según el DNI.

El bono extraordinario de septiembre llega junto con los haberes previsionales y puede ser de hasta $70.000 según el ingreso de cada beneficiario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó para septiembre de 2026 el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para determinados jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones previsionales. La medida fue establecida por el Decreto 824/2026 y contempla un esquema diferencial según el monto total de los haberes que percibe cada titular.

Además del refuerzo, los haberes previsionales de septiembre incorporan una suba del 2,11% por movilidad , con un haber mínimo garantizado de $428.633,20 . La terminación del DNI no modifica el importe del bono: determina el día en que se acredita la prestación , de acuerdo con el cronograma correspondiente

El bono completo de $70.000 está destinado a quienes perciben un haber previsional igual o inferior al mínimo establecido para septiembre. También pueden quedar alcanzados otros titulares de prestaciones contempladas por la normativa, como beneficiarios de la PUAM y determinadas pensiones no contributivas.

En cambio, quienes reciben un haber superior al mínimo no necesariamente quedan excluidos . La normativa contempla un mecanismo proporcional para los beneficiarios cuyos ingresos previsionales se encuentran dentro del límite establecido para acceder al refuerzo.

La exclusión se produce cuando el monto total de las prestaciones computables supera el tope máximo de $498.633,20 . En ese escenario, el titular no recibe el bono extraordinario correspondiente a septiembre, ya que su ingreso previsional excede el límite fijado por el Gobierno.

Escala proporcional: los topes máximos para percibir el adicional

El esquema establece que quienes cobran por encima del haber mínimo pueden acceder a un bono proporcional, calculado como la diferencia necesaria para alcanzar el tope de $498.633,20. De esta forma, el refuerzo disminuye a medida que aumenta el ingreso previsional.

Por ejemplo, un jubilado que percibe $438.633,20 puede recibir un adicional de $60.000. En tanto, quien cobra $458.633,20 puede acceder a un bono de $40.000, siempre tomando como referencia el monto total de las prestaciones que deben computarse según la normativa.

El mecanismo permite que el ingreso final, sumando el haber y el refuerzo, no supere los $498.633,20. Por ese motivo, no todos los beneficiarios alcanzados reciben los $70.000 completos, sino que el importe se ajusta de acuerdo con el nivel de ingresos previsionales de cada titular.

La fecha exacta en la que se acredita el bono en tu cuenta

Para quienes cobran jubilaciones y pensiones que superan la mínima, el calendario de septiembre establece que los DNI terminados en 0 y 1 cobran el martes 22 de septiembre; los documentos finalizados en 2 y 3, el miércoles 23; y los terminados en 4 y 5, el jueves 24.

Luego, las terminaciones 6 y 7 tienen fecha de pago el viernes 25 de septiembre, mientras que los DNI finalizados en 8 y 9 completan el cronograma el lunes 28. El bono correspondiente se acredita junto con el haber en la fecha asignada.

Los titulares no deben realizar ningún trámite adicional para solicitar el refuerzo. El importe se deposita de manera automática en la cuenta bancaria habitual donde ANSES acredita la prestación y puede aparecer discriminado dentro de la liquidación correspondiente.