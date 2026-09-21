Alerta ANSES: las razones por las que se jubilará mucha menos gente en 2027

El vencimiento de las moratorias y la falta de aportes registrados complican el acceso a una jubilación ordinaria para miles de trabajadores.

El escenario previsional para 2027 estará marcado por los requisitos de aportes y la evolución del empleo registrado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) enfrenta un escenario de menor incorporación de nuevos jubilados al sistema contributivo. La combinación entre el fin de las moratorias previsionales y las dificultades para sostener empleos registrados puede reducir la cantidad de personas que reúnen las condiciones para acceder a una jubilación ordinaria.

El régimen general establece como requisitos 60 años para las mujeres, 65 para los varones y 30 años de aportes registrados . Esos parámetros continúan vigentes para la jubilación ordinaria, aunque existen regímenes y situaciones particulares que pueden contemplar condiciones diferentes.

Las moratorias previsionales fueron herramientas que permitieron regularizar períodos sin aportes para acceder a una prestación jubilatoria. El vencimiento de estos mecanismos modifica las alternativas disponibles para quienes llegan a la edad requerida sin haber completado los años de servicios exigidos.

Para acceder a la jubilación ordinaria del régimen general se deben acreditar 30 años de aportes , además de cumplir con la edad correspondiente. La normativa previsional establece 65 años para los hombres y 60 para las mujeres.

El escenario adquiere relevancia para quienes desarrollaron parte de su trayectoria laboral en la informalidad o tuvieron períodos prolongados sin registración. La combinación entre el fin de las herramientas de regularización y una menor continuidad del empleo formal puede limitar el número de personas que logren completar los requisitos para una jubilación contributiva.

Qué ocurre si llegás a la edad jubilatoria y te faltan años de aportes

Cumplir con la edad jubilatoria no alcanza por sí solo para obtener una jubilación ordinaria: el régimen general también requiere 30 años de servicios con aportes. ANSES recomienda consultar la Historia Laboral para comprobar qué períodos figuran registrados y reunir documentación que permita acreditar aquellos que no estén incorporados.

Para las personas que no alcanzan los años requeridos existen alternativas previsionales de carácter no contributivo, entre ellas la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que cumplen las condiciones establecidas para acceder al beneficio. La prestación equivale al 80% de una jubilación mínima y se actualiza por movilidad.

La PUAM alcanzaba en septiembre los $342.908, a los que se sumaba un bono extraordinario de $70.000 mencionado por la publicación. El monto de cualquier prestación debe verificarse según el período correspondiente y las actualizaciones oficiales vigentes.

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Caída del empleo formal y su impacto directo en las futuras jubilaciones

La cantidad de aportes registrados durante la vida laboral es un factor determinante para acceder a una jubilación contributiva. Cuando una persona atraviesa períodos de informalidad o de ausencia de registración, disminuye la posibilidad de acumular los años requeridos por el régimen general.

Un informe oficial de la Secretaría de Seguridad Social analizó la densidad de aportes al sistema previsional administrado por ANSES y señaló que los requisitos generales son de 30 años de aportes, con una edad mínima de 60 años para mujeres y 65 para varones. El estudio también examinó la trayectoria de aportes acumulada por los trabajadores y las posibilidades de alcanzar una prestación contributiva.