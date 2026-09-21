Una oficina de IPS estará cerrada desde el 14 al lunes 28 de septiembre

El organismo bonaerense informó una modificación temporal en la atención en una localidad y detalló dónde podrán concurrir quienes necesiten realizar gestiones durante esos días.

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires comunicó una modificación temporal en su atención presencial que afectará a una de sus dependencias de Junín durante la segunda mitad de septiembre. La medida tiene una fecha de inicio y otra de finalización ya establecidas por el organismo.

La situación alcanza a las personas que habitualmente realizan consultas o trámites en esa sede. Para evitar traslados innecesarios, el IPS indicó cuál será el punto de atención alternativo disponible en la ciudad mientras dure la interrupción.

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires informó que el Centro de Atención Previsional (CAP) ubicado en Junín, en Padre Ghio 421 , permanecerá cerrado entre el lunes 14 y el lunes 28 de septiembre inclusive. La medida fue comunicada por el organismo el 11 de septiembre y alcanza a la atención presencial en esa sede.

La decisión implica una modificación temporal para quienes habitualmente concurren al CAP Junín N° 1. Durante este período, las personas que necesiten realizar gestiones vinculadas con sus beneficios previsionales podrán dirigirse a otra dependencia del IPS, ubicada también en la ciudad.

Según precisó el organismo, la atención en la sede de Padre Ghio se retomará el martes 29 de septiembre , en su horario habitual. Hasta entonces, la recomendación es evitar concurrir a esa dirección y optar por el segundo centro disponible en la localidad.

A qué otra oficina se pueden acceder los afiliados

Durante el cierre temporal del CAP Junín N° 1, los beneficiarios pueden concurrir al CAP Junín N° 2, ubicado en Colón 59, entre Belgrano y Lavalle. Esta oficina funcionará como alternativa para las personas que necesiten realizar consultas o iniciar trámites durante las dos semanas alcanzadas por la medida.

El horario general de atención de los Centros de Atención Previsional es de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30. El IPS cuenta con una red de CAP distribuidos en distintos puntos de la provincia para acercar la atención previsional a jubilados, pensionados y otras personas que deben gestionar prestaciones ante el organismo.

En el caso específico de Junín, el CAP N° 2 figura en el registro oficial del Instituto con la dirección de Colón 59. Allí también consta un correo electrónico de contacto: [email protected]. La línea telefónica de esta dependencia se encuentra actualmente en trámite, según la información publicada por el organismo.

El organismo cuenta con distintas sedes para brindar atención presencial en territorio bonaerense. Magnific

Para quienes tengan que realizar una gestión presencial, este dato es clave: durante el período comprendido entre el 14 y el 28 de septiembre, la dirección de Padre Ghio 421 no será el punto de atención habitual. El CAP de Colón 59 será la alternativa disponible en Junín.

Los trámites que se pueden realizar en Ias oficinas de IPS

Los Centros de Atención Previsional funcionan como puntos de contacto entre el organismo y sus beneficiarios. Allí se pueden iniciar distintas gestiones relacionadas con jubilaciones, pensiones y documentación previsional, de acuerdo con los requisitos establecidos para cada caso.

Entre los trámites que pueden realizarse en los CAP se encuentra la solicitud de carnet para personas jubiladas o pensionadas del IPS. Para este procedimiento se solicita el DNI del titular y, cuando corresponde, poder o carta poder. El organismo indica que puede iniciarse de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30, sin turno.

También se puede gestionar el cambio de domicilio, una actualización relevante porque las comunicaciones del IPS se envían al domicilio constituido. Para este trámite se requiere, entre otra documentación, el DNI del titular y del grupo familiar, además de una nota firmada solicitando la modificación.

Los CAP también intervienen en determinados trámites vinculados con pensiones sociales no contributivas. Por ejemplo, el IPS contempla la posibilidad de iniciar solicitudes de pensión por vejez o por invalidez en estos centros, siempre que se cumplan las condiciones y se presente la documentación correspondiente.

Otro trámite que puede requerir atención en estas dependencias es la constancia para IOMA, destinada a titulares de expedientes contributivos que todavía se encuentran en trámite y necesitan acreditar esa situación ante la obra social.