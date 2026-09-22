¡Alerta, jubilados!: desde el 22 de septiembre ANSES recortará el bono extra

El refuerzo de septiembre alcanza hasta $70.000 y cambia según el monto total de los haberes que percibe cada titular.

El bono previsional de septiembre tiene un máximo de $70.000 y se reduce de manera proporcional para quienes superan el haber mínimo.

El bono extraordinario previsional de septiembre comenzó a liquidarse junto con los haberes del mes para los beneficiarios alcanzados por el Decreto 824/2026. La medida establece un refuerzo de hasta $70.000 , con un esquema diferente según el ingreso previsional total de cada titular.

La diferencia se produce entre quienes cobran hasta el haber mínimo y aquellos cuyos ingresos previsionales lo superan. En septiembre, el haber mínimo garantizado quedó establecido en $428.633,20 , mientras que el haber máximo alcanzó los $2.884.295,54. El aumento mensual fue del 2,11% .

El bono de septiembre no desaparece para todos los jubilados que cobran por encima de la mínima. El Decreto 824/2026 establece que quienes perciben, por la suma de sus prestaciones, un importe menor o igual al haber mínimo previsional reciben el monto máximo de $70.000 .

Para quienes superan ese límite, la normativa dispone que el bono sea equivalente al monto necesario para que la suma entre el haber y el refuerzo llegue al tope conformado por el haber mínimo más $70.000 . En septiembre, ese límite es de $498.633,20 .

Por eso, no se trata de un recorte general aplicado desde el 22 de septiembre. Lo que cambia para quienes cobran más que la mínima es el importe del refuerzo , que se reduce a medida que aumenta el haber previsional hasta llegar a cero cuando el ingreso alcanza o supera los $498.633,20.

A quiénes afecta el recorte y quiénes perderán el refuerzo por completo

El esquema alcanza a los titulares de prestaciones contributivas previsionales administradas por ANSES, además de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y determinadas pensiones no contributivas y pensiones graciables. El decreto establece que la condición se determina considerando la suma de las prestaciones vigentes de cada titular.

Quienes tienen ingresos previsionales iguales o inferiores a $428.633,20 acceden al bono completo de $70.000. En cambio, los titulares que superan esa cifra reciben un importe menor, calculado para completar, como máximo, el tope de $498.633,20.

El refuerzo desaparece para quienes tienen un haber de $498.633,20 o más. En esos casos, la diferencia entre el haber percibido y el tope establecido por el decreto ya no permite incorporar un bono, por lo que el titular cobra únicamente su prestación previsional correspondiente.

La escala de descuentos: ¿cuánto dinero vas a cobrar según tu haber?

La reducción del bono se puede entender a partir de la diferencia entre cada haber y el tope de $498.633,20. Así, cuanto mayor sea el ingreso previsional por encima de la mínima, menor será el monto extraordinario que corresponde liquidar.

Por ejemplo, con un haber de $440.000, la diferencia hasta el tope es de $58.633,20, por lo que ese sería el refuerzo. Con un haber de $460.000, el bono sería de $38.633,20; mientras que con un haber de $480.000, corresponderían $18.633,20.

La escala queda de la siguiente manera:

Haber de $428.633,20: bono de $70.000.

bono de $70.000. Haber de $440.000: bono de $58.633,20.

bono de $58.633,20. Haber de $460.000: bono de $38.633,20.

bono de $38.633,20. Haber de $480.000: bono de $18.633,20.

bono de $18.633,20. Haber de $498.633,20 o superior: sin bono.

Los ejemplos corresponden al mecanismo establecido por el Decreto 824/2026: el refuerzo se calcula para alcanzar, como máximo, la suma del haber mínimo más $70.000.

Calendario de cobro bajo la nueva medida

El calendario de septiembre distribuye las fechas de pago de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo según la terminación del DNI. El cronograma anual de prestaciones del SIPA fue aprobado por ANSES mediante una resolución que contempla los pagos de 2026.

Las fechas correspondientes a esta segunda tanda son:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

martes 22 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

miércoles 23 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

jueves 24 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

viernes 25 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

De esta manera, el 22 de septiembre comienza el tramo correspondiente a quienes superan el haber mínimo, pero esa fecha no modifica por sí misma las condiciones del bono. El monto del refuerzo se determina de acuerdo con el ingreso previsional total de cada beneficiario y con los parámetros fijados para septiembre.