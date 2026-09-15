El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este miércoles 16 de septiembre una jornada fría, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Clima en el AMBA: miércoles frío y alertas por nieve y viento en el sur
El SMN anticipa una jornada sin lluvias, con una mínima de 7 grados y una máxima de 15. Santa Cruz y Tierra del Fuego concentrarán el mal tiempo.
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La temperatura mínima será de 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 15, en un día marcado por el descenso de las marcas térmicas. En tanto, las condiciones más adversas se concentrarán en el extremo sur del país, donde rigen advertencias por lluvias, nevadas y fuertes ráfagas de viento.
Clima en el AMBA: cómo estará el tiempo este miércoles
Durante la madrugada y la mañana se espera un ambiente frío, con cielo entre algo y parcialmente nublado. Las condiciones se mantendrán estables durante la tarde y la noche, sin precipitaciones previstas.
El jueves continuará el buen tiempo, aunque comenzará una recuperación de las temperaturas. Para esa jornada se anticipa cielo mayormente despejado, mientras que la máxima podría acercarse a los 20 grados hacia el viernes.
Alertas por nevadas y fuertes vientos en el sur del país
El SMN emitió alertas de nivel amarillo por viento y nevadas para distintos sectores de Santa Cruz. Las condiciones más adversas alcanzarán áreas como Perito Moreno, El Calafate, Gobernador Gregores y Río Gallegos, donde también podrían registrarse ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora.
Asimismo, se esperan lluvias en Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Puerto Deseado, Pico Truncado y Caleta Olivia.
En Tierra del Fuego, las precipitaciones llegarán principalmente durante la tarde y afectarán a Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Hacia la noche podría registrarse caída de nieve en algunos sectores.
Clima en el resto del país
En buena parte del centro y norte de la Argentina predominarán las condiciones estables, con cielo despejado o ligeramente nublado y temperaturas en ascenso durante la tarde.
En Córdoba, la máxima rondará los 24 grados, mientras que en Santa Fe llegará a los 23. En Mendoza se espera poca nubosidad, viento leve del norte y una temperatura máxima cercana a los 21 grados.
El norte también tendrá tiempo estable y amplitud térmica. En Tucumán, por ejemplo, las temperaturas se ubicarán entre los 7 y los 24 grados, mientras que en Misiones se prevé una jornada fría durante la mañana y templada por la tarde, con una máxima de alrededor de 23 grados.
La Patagonia presentará los registros más bajos y las mayores condiciones de inestabilidad. Mientras Bariloche tendrá una mínima cercana a los 0 grados, Santa Cruz y Tierra del Fuego permanecerán bajo la influencia de lluvias, nevadas y viento.