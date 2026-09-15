Clima en el AMBA: miércoles frío y alertas por nieve y viento en el sur

El SMN anticipa una jornada sin lluvias, con una mínima de 7 grados y una máxima de 15. Santa Cruz y Tierra del Fuego concentrarán el mal tiempo.

El AMBA tendrá un miércoles frío, parcialmente nublado y sin precipitaciones.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este miércoles 16 de septiembre una jornada fría, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

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La temperatura mínima será de 7 grados , mientras que la máxima alcanzará los 15 , en un día marcado por el descenso de las marcas térmicas. En tanto, las condiciones más adversas se concentrarán en el extremo sur del país, donde rigen advertencias por lluvias, nevadas y fuertes ráfagas de viento .

Durante la madrugada y la mañana se espera un ambiente frío, con cielo entre algo y parcialmente nublado. Las condiciones se mantendrán estables durante la tarde y la noche, sin precipitaciones previstas.

El jueves continuará el buen tiempo, aunque comenzará una recuperación de las temperaturas. Para esa jornada se anticipa cielo mayormente despejado, mientras que la máxima podría acercarse a los 20 grados hacia el viernes.

El SMN emitió alertas de nivel amarillo por viento y nevadas para distintos sectores de Santa Cruz . Las condiciones más adversas alcanzarán áreas como Perito Moreno, El Calafate, Gobernador Gregores y Río Gallegos , donde también podrían registrarse ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora .

El jueves comenzará a subir la temperatura en el AMBA, con cielo mayormente despejado y sin lluvias.

Asimismo, se esperan lluvias en Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Puerto Deseado, Pico Truncado y Caleta Olivia.

En Tierra del Fuego, las precipitaciones llegarán principalmente durante la tarde y afectarán a Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Hacia la noche podría registrarse caída de nieve en algunos sectores.

Clima en el resto del país

En buena parte del centro y norte de la Argentina predominarán las condiciones estables, con cielo despejado o ligeramente nublado y temperaturas en ascenso durante la tarde.

En Córdoba, la máxima rondará los 24 grados, mientras que en Santa Fe llegará a los 23. En Mendoza se espera poca nubosidad, viento leve del norte y una temperatura máxima cercana a los 21 grados.

El norte también tendrá tiempo estable y amplitud térmica. En Tucumán, por ejemplo, las temperaturas se ubicarán entre los 7 y los 24 grados, mientras que en Misiones se prevé una jornada fría durante la mañana y templada por la tarde, con una máxima de alrededor de 23 grados.

La Patagonia presentará los registros más bajos y las mayores condiciones de inestabilidad. Mientras Bariloche tendrá una mínima cercana a los 0 grados, Santa Cruz y Tierra del Fuego permanecerán bajo la influencia de lluvias, nevadas y viento.