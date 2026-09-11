Federico Sturzenegger proyectó al Financial Times una migración de 4 millones del AMBA al interior del país

En declaraciones al medio británico, Federico Sturzenegger anticipó un histórico desplazamiento poblacional en las próximas tres décadas hacia la Patagonia y el Norte. El contraste entre el auge exportador y la crisis de la industria local.

El Gobierno de Javier Milei proyecta que 4 millones de personas se alejarían del AMBA hacia el interior en las próximas tres décadas.

El Gobierno de Javier Milei proyecta un desplazamiento de 4 millones de personas que se alejarían del área metropolitana hacia el interior del país en las próximas tres décadas , según señaló Federico Sturzenegger al Financial Times.

El diario británico dedicó un largo reportaje titulado “Milei’s great free trade experiment ” al plan del Gobierno libertario para abrir la economía, reducir el rol del Estado y potenciar las exportaciones de energía, hidrocarburos y agro, con consecuencias dispares para la industria local.

La hipótesis oficial sostiene que ese desplazamiento estaría vinculado al desarrollo de actividades extractivas y energéticas fuera del AMBA. Según las proyecciones trazadas por Sturzenegger, el polo petrolero y gasífero de la Patagonia podría captar a dos millones de nuevos residentes, en tanto que otros dos millones se desplazarían hacia el norte del país de la mano de las inversiones mineras .

En la primera fase del programa económico de Javier Milei, el foco estuvo puesto en un severo ajuste fiscal. El Gobierno destaca como principal logro la desaceleración inflacionaria , que pasó del 289% interanual a comienzos de 2024 al 34%, aunque el drástico recorte de subsidios y partidas públicas afectó notoriamente los ingresos de los hogares.

La hipótesis oficial sostiene que ese desplazamiento estaría vinculado al desarrollo de actividades extractivas y energéticas fuera del AMBA.

La administración libertaria apuesta a que el dinamismo exportador permita superar la histórica escasez de dólares de la economía argentina. Las ventas al exterior del sector energético, minero y agropecuario llegaron a niveles récord durante la gestión y Sturzenegger sostiene que, a partir de los proyectos en marcha, el país estaría en condiciones de triplicar sus exportaciones en un plazo de cinco a seis años.

El gran foco, y ejemplo de lo expuesto, es el potencial energético presente en Vaca Muerta, donde los proyectos en carpeta superan los u$s100.000 millones, mientras que el Norte argentino nuclea las principales expectativas en cobre, litio, plata y otros minerales. El oficialismo apuesta a que motorice el empleo directo e indirecto y, además, tenga un "impacto multiplicador" en industrias asociadas como la petroquímica y los fertilizantes.

Se espera que el desarrollo de actividades extractivas y energéticas, como la minería en el norte y el petróleo en Vaca Muerta, impulsen esta migración. Depositphotos

El contraste

La otra cara de la moneda la exhiben las ramas orientadas al mercado interno. Según el informe, desde fines de 2023 bajaron la persiana unas 3.400 firmas manufactureras y se perdieron más de 240.000 empleos registrados. Entre las ramas más golpeadas figura la industria textil, por la creciente competencia de productos importados a menor precio.

Los empresarios industriales cuestionan que la apertura comercial se realice sin una reducción previa de impuestos, sin financiamiento adecuado y en un contexto atravesado por denuncias de dumping y competencia desleal. Desde el Gobierno, en tanto, rechazan las críticas y encuadran los reclamos en pedidos de protección por parte de sectores que, según la visión oficial, "se beneficiaron durante décadas" del anterior modelo económico.

Mientras el sector exportador muestra dinamismo, las industrias orientadas al mercado interno sufren cierres y pérdida de empleos por la apertura comercial. Sutna

Esta tensión teórica encuentra un reflejo directo en la economía real con cierres como el de la planta de Fate, que en febrero dejó en la calle a 920 operarios. Frente al discurso oficial que promete una reconversión del tejido productivo de la mano de las inversiones, desde el frente gremial advierten que el dinamismo minero y energético difícilmente logre reponer, en el corto plazo, los empleos industriales destruidos en el Conurbano.