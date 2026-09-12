Vuelve el frío y las lluvias en el AMBA: cuándo será y cómo seguirá el clima en el resto del país + Agregar ámbito en









El AMBA encara una jornada nublada. El SMN anunció lluvia, nieve y vientos para el centro del país.

La semana próxima las mínimas irán escalando de 5 a 12 grados.

El clima en el AMBA enfrenta una jornada nublada, con posibilidad de lluvia y máxima de 11 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla por lluvias, nieve y vientos para cinco provincias en el centro del país.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN anunció marcas entre los 10 y 11 grados para este sábado, con probabilidad de chaparrones para esta mañana (hasta un 40%). El domingo se espera un cielo mayormente nublado, con mínima de 6 y máxima de 12.





La semana próxima las mínimas irán escalando de 5 a 12 grados mientras las máximas estimadas se ubican entre 11 y 19, sin lluvias a la vista.

El SMN anunció marcas entre los 10 y 11 grados para este sábado, con probabilidad de chaparrones para esta mañana (hasta un 40%). Alerta por lluvias, nieve y vientos: las provincias afectadas El organismo anunció lluvias persistentes para La Rioja y Córdoba, con valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que pueden ser superados de forma puntual. La precipitación será en forma de nieve o aguanieve en las zonas más elevadas.

A su vez, se espera se esperan nevadas para San Juan, San Luis y Mendoza, con una acumulación de entre 5 y 10 cm, que pueden ser superados de forma local. Los valores más importantes de acumulación de nieve serán en esta última.

Por último, se esperan vientos en estas últimas dos provincias, con velocidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.