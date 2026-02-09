Carnaval 2026 con clima incierto: los rituales más poderosos para espantar la lluvia

El feriado largo está con alerta variable por el clima y reaviva creencias y prácticas frente a un pronóstico cambiante.

Cómo estará el tiempo el fin de semana del Carnaval

El Carnaval 2026 ya empieza a sentirse en la agenda social y turística del país, aunque esta vez llega con una pregunta que se repite: ¿Acompañará el tiempo climático? Febrero es un mes atravesado por el calor y las precipitaciones , un combo que obliga a mirar el cielo antes de salir con espuma y bombo.

En provincias del norte argentino, donde la fiesta tiene un peso cultural profundo, el clima nunca fue un dato menor. Los corsos, las celebraciones barriales y los rituales ancestrales conviven con la expectativa de que las lluvias no arruinen estos días preparados durante meses. En ese cruce aparecen prácticas que mezclan fe, costumbre y picardía popular.

Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) habla de escenarios probables y márgenes de variación, muchas comunidades se apoyan en saberes transmitidos de generación en generación. No prometen certezas, pero forman parte del clima social del Carnaval tanto como la música y el color.

En 2026, el Carnaval se celebra el lunes 16 y martes 17 de febrero , lo que arma un fin de semana largo de cuatro días contando sábado y domingo. Es uno de los descansos más extensos del calendario y suele disparar movimientos turísticos fuertes, especialmente hacia el Litoral, el NOA y ciudades con corsos consolidados.

La fecha, además, coincide con una etapa del verano donde el régimen de lluvias suele intensificarse en varias regiones del país. Esa coincidencia explica por qué el pronóstico se sigue casi con obsesión en la previa.

Cómo estará el clima en Carnaval en Argentina

A varias semanas del feriado, el SMN evita definiciones cerradas. Los modelos climáticos trabajan con tendencias y probabilidades, no con certezas absolutas. Para febrero, los informes suelen mencionar posibles tormentas aisladas, altos niveles de humedad y temperaturas elevadas en gran parte del territorio.

En el norte argentino, las precipitaciones forman parte del patrón habitual de la temporada. En el centro y el AMBA, el comportamiento es más variable, con días agobiantes pueden alternarse con chaparrones intensos y de corta duración. Esa falta de precisión abre espacio a la cautela y también a las tradiciones populares.

Rituales poderosos para espantar las lluvias

En Jujuy y otras zonas del NOA, el Jueves de Compadres y los días previos al Carnaval están atravesados por rituales que buscan proteger la fiesta. Algunos de los más conocidos incluyen:

Brindar con alcohol hacia la tierra , como gesto de agradecimiento a la Pachamama y pedido de buen tiempo.

Colgar albahaca o ruda en puertas y escenarios, plantas asociadas a la protección y la fortuna.

Encender sahumerios naturales , usando hierbas secas para “limpiar” el ambiente antes de los festejos.

Cantar coplas específicas , dedicadas a pedir sol y alegría, repetidas en reuniones familiares y comparsas.

Armar el mojón del Carnaval con ofrendas simbólicas, una práctica que combina celebración y respeto por la naturaleza.

Nadie garantiza resultados meteorológicos, y quienes sostienen estas costumbres lo saben. Aun así, los rituales cumplen otra función: refuerzan la identidad colectiva y ordenan la previa de una celebración clave.

Entre pronósticos abiertos y creencias firmes, el Carnaval 2026 se prepara para salir a la calle igual. Con lluvia o sin ella, la fiesta encuentra la forma de seguir, aunque no falten quienes miren al cielo y repitan, casi en secreto, algún ritual aprendido en casa.