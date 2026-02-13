Alerta amarilla por tormentas en la Ciudad: qué recomienda el Gobierno porteño + Seguir en









Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 70 milímetros en cortos períodos, con actividad eléctrica y vientos fuertes. Las autoridades porteñas difundieron una serie de medidas preventivas para vecinos y conductores.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas, ráfagas de hasta 80 km/h y posible caída de granizo durante la mañana del domingo. Mariano Fuchila

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires durante la mañana del domingo 15 de febrero. Según el parte oficial, se prevén fenómenos aislados de variada intensidad, algunos localmente fuertes.

El informe anticipa lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados de entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superaciones puntuales.

Ante este escenario, el Gobierno porteño difundió una serie de recomendaciones preventivas para vecinos y automovilistas.

Recomendaciones para vecinos En caso de encontrar alguna calle anegada, no circular por ella.

No colocar macetas ni sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas al vacío provocando en su caída consecuencias lamentables.

Tener sumo cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros.

Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etc.

No manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.

No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, ya que esto produce serios inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales.

Recordar que el horario para sacar las bolsas de residuos es de 19 a 21hs. de domingo a viernes.

Depositar los residuos siempre dentro de los contenedores y no dejar bolsas en la calle, ya que podrían tapar sumideros.

En caso de vientos fuertes o en momentos de lluvia, evitar trasladarse en zonas arboladas.

No tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública. Consejos para conductores Para quienes deban circular, se recomienda utilizar siempre el cinturón de seguridad y reducir la velocidad, ya que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta la distancia de frenado.

Las autoridades aconsejan mantener las luces de posición encendidas y conducir con máxima precaución.

Ante cualquier situación que represente riesgo en la vía pública o en estructuras edilicias, se puede llamar al 103, línea gratuita de Emergencias de la Ciudad.