Fuerte tormenta y granizo en el AMBA durante la madrugada: en qué barrios fue y cómo seguirá el clima en el resto del país

El AMBA vivió caída de granizo en diversos puntos a pesar de una baja probabilidad. El SMN emitió alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes en el norte y centro del país.

Se registró caída de granizo en la madrugada del jueves en barrios como Palermo y Pilar. @pilaradiario

Una fuerte tormenta con granizo se registró en varios barrios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la madrugada de este jueves. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja para el norte del país.

Fue cerca de la 1 de la mañana y pasadas las 2. “Había baja probabilidad de tormentas y se cumplió. Se emitió un aviso a muy corto plazo por lluvias intensas y granizo”, confirmó a La Nación la meteoróloga del SMN Cindy Fernández.

Varios usuarios notificaron el fenómeno posteando imágenes y detalles en X. Algunos de los barrios afectados fueron Retiro, Constitución, Palermo, Pilar, José C. Paz, La Matanza, entre otros.

Rolitos del cielo #granizo #pilar pic.twitter.com/Ja2a3aJRjo — *.*.* AnDy *.*.* (@AndyRam85) February 12, 2026 Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó para el jueves marcas entre los 21 y 28 grados. Por su lado, el meteorólogo Christian Garavaglia indicó en X que "tras las tormentas aisladas con granizo de la madrugada, se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y ambiente más templado en Buenos Aires".

El viernes la temperatura se mantendría similar, con mínima de 19 y máxima de 27 grados. De cara al fin de semana, el sábado presentará una franja de los 19 a 26 grados y el domingo sería de 20 a 27, con una probabilidad de hasta el 40% por tormentas aisladas.

Alerta por tormentas: las provincias afectadas El SMN indicó alerta amarilla y naranja por tormentas: la primera aplica para Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe y el sur de Entre Ríos, con ocasional granizo, ráfagas intensas de hasta 80 km/h y una precipitación acumulada entre 30 y 70 mm. La otra alarma aplica para el norte de Entre Ríos, con ráfagas que podrían superar 90 km/h y una lluvia acumulada entre los 60 y 90 mm.