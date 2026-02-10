El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un martes con mínima de 22 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por vientos y Zonda para siete provincias y especialistas aseguran que la semana estará atravesada por una serie de precipitaciones irregulares.
Siguen las máximas de más de 30 grados y llegan las tormentas: cuándo va a llover y cómo seguirá el clima
El AMBA encara una jornada de 22 grados mientras aseguran precipitaciones irregulares para los próximos días. El SMN indicó alerta amarilla y naranja por vientos fuertes y Zonda para el centro y oeste del país.
Luego de días templados y agradables, se esperan lluvias y tormentas irregulares para toda la semana, siguiendo al sitio especializado Meteored, debido a un cambio "en la dinámica atmosférica sobre gran parte del territorio argentino".
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó un martes con mínima de 22 y máxima de 34, con la jornada algo nublada. El miércoles la máxima será de 31 y rige una probabilidad de hasta un 40% de tormentas aisladas para la madrugada.
Alerta meteorológica por vientos: las provincias afectadas
El organismo indicó alerta amarilla y naranja por vientos: el primer caso cuenta con velocidades entre 35 y 70 km/h con ráfagas de hasta 90 km/h para San Juan, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Chubut. El segundo caso indicó vientos entre 40 y 65 km/h con ráfagas de 110 km/h para gran parte de Neuquén y Río Negro.
Por otro lado, rige alerta amarilla por Zonda para San Juan y norte de Mendoza con velocidades de 30 y 45 km/h con ráfagasde hasta 60 km/h y naranja para el sur mendocino con franjas entre los 40 y 60 km/h con ráfagas de hasta 80 km/h.
Por último, Meteored sostuvo que la semana tendrá una "presencia persistente de condiciones inestables, que favorecerán el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad, sin una distribución homogénea". Además, se esperan "mejoras temporarias".
