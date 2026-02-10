Siguen las máximas de más de 30 grados y llegan las tormentas: cuándo va a llover y cómo seguirá el clima + Seguir en









El AMBA encara una jornada de 22 grados mientras aseguran precipitaciones irregulares para los próximos días. El SMN indicó alerta amarilla y naranja por vientos fuertes y Zonda para el centro y oeste del país.

Eta semana siguen las máximas por encima de los 30 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un martes con mínima de 22 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por vientos y Zonda para siete provincias y especialistas aseguran que la semana estará atravesada por una serie de precipitaciones irregulares.

Luego de días templados y agradables, se esperan lluvias y tormentas irregulares para toda la semana, siguiendo al sitio especializado Meteored, debido a un cambio "en la dinámica atmosférica sobre gran parte del territorio argentino".

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó un martes con mínima de 22 y máxima de 34, con la jornada algo nublada. El miércoles la máxima será de 31 y rige una probabilidad de hasta un 40% de tormentas aisladas para la madrugada.





El jueves las marcas estarán entre los 21 y 27 grados mientras el viernes llegará a máxima de 29 grados. Por último, el fin de semana se esperan mínima de entre 18 y 23 grados y las máximas llegarían a 29 grados.

Alerta meteorológica por vientos: las provincias afectadas El organismo indicó alerta amarilla y naranja por vientos: el primer caso cuenta con velocidades entre 35 y 70 km/h con ráfagas de hasta 90 km/h para San Juan, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Chubut. El segundo caso indicó vientos entre 40 y 65 km/h con ráfagas de 110 km/h para gran parte de Neuquén y Río Negro.

Por otro lado, rige alerta amarilla por Zonda para San Juan y norte de Mendoza con velocidades de 30 y 45 km/h con ráfagasde hasta 60 km/h y naranja para el sur mendocino con franjas entre los 40 y 60 km/h con ráfagas de hasta 80 km/h. Por último, Meteored sostuvo que la semana tendrá una "presencia persistente de condiciones inestables, que favorecerán el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad, sin una distribución homogénea". Además, se esperan "mejoras temporarias".