Fin de semana con tormentas: cuándo lloverá y cómo seguirá el clima en el resto del país

El AMBA encara una jornada agradable con máxima de 27 grados. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para el norte del país.

La mínima este viernes es de 17 grados en el AMBA y se aguardan tormentas para el fin de semana. Mariano Fuchila

El clima del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un viernes templado y fresco, con mínima de 17 grados, aunque el fin de semana promete la llegada de la lluvia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas para diez provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Las temperaturas de este viernes oscilarán entre los 17 y 27 grados, con una nubosidad leve. Llegado el fin de semana, el sábado y domingo aguardan por una mínima de 19 y 20 grados y una máxima de 26.

No obstante, la jornada dominical aguarda probabilidades de tormentas para la madrugada y mañana (40% al 70%) y chaparrones para la tarde-noche (10% al 40%). Para la semana próxima, se espera un clima más agradable con los feriados del lunes y martes: ambos días tendrán jornadas entre los 22 y 30 grados.

Más info en https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/juSfIqUHyn — SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 13, 2026 Alerta meteorológica por tormentas: las provincias afectadas Rige una alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Formosa, Misiones y Corrientes. El área vivirá frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas intensas de hasta 80 km/h y una precipitación acumulada entre 30 y 70 mm.