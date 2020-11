AMIA y DAIA pidieron 20 años para Telleldín por el atentado

"Telleldín proveyó el arma homicida. Está acreditada su participación criminal en el hecho terrorista", dijo Miguel Bronfman, abogado de la querella, que también está integrada por Gabriel Camiser, para luego agregar que consideraron que el acusado fue " partícipe necesario de los delitos de estrago doloso seguido de muerte, lesiones gravísimas, graves y leves calificadas, y daños; delitos que concurren en forma ideal entre sí, a la pena de veinte años de prisión".

"Estamos convencidos de que el acusado Telleldín preparó, acondicionó y entregó la camioneta Renault Trafic con pleno conocimiento y voluntad de participar en un delito; supo perfectamente, según veremos, que esa camioneta iba a ser usada muy probablemente para ocasionar una explosión, y supo y aceptó que esa explosión iba a causar muertes ”, sostuvo la querella unificada que entonces consideró: “ Este resultado como posible, lo hizo propio y lo aceptó. Sólo de este modo, como veremos, se explica su conducta a lo largo de estos 26 años".

Además de repasar las circunstancias históricas y las condiciones por las cuales se llegó 26 años después del atentado a la AMIA a este juicio, el alegato contó con la exposición y delimitación del objeto y hechos abordados en el juicio actual, el repaso de las pruebas presentadas y el análisis detallado de la responsabilidad del acusado y de "las mentiras y los silencios en los que incurrió".

"Señores jueces, tiene que quedar claro a esta altura lo que para nosotros es ya una obviedad: Telleldín no es culpable porque miente; miente porque es culpable", manifestaron los abogados.

Por último, las querellas de la AMIA y DAIA culminaron diciendo: "Aquí concluye nuestro alegato, con un pedido que no es solamente nuestro, es un pedido de los que ya no tienen voz, es un pedido de los familiares que cada día extrañan a sus seres queridos y perdidos para siempre. Es un pedido de las generaciones que van pasando, que mantienen viva su memoria y esperan Justicia, y es un pedido de las generaciones que vienen, que esperan ejemplo; es un pedido de toda la sociedad que ya no aguanta esta impunidad".

La absolución anterior

Telleldín fue juzgado y absuelto en un primer juicio por el atentado a la AMIA en el 2003, cuando con otra composición de jueces el TOF 3 anuló la causa por entender que las acusaciones respondieron a la teoría del "fruto del árbol envenenado".

En ese entonces, el Tribunal dio por probado que Telleldín, preso desde 1994 hasta el 2004, involucró en el hecho a cinco policías bonaerenses, entre ellos el excomisario Juan José Ribelli, después de cobrar 400.000 dólares de la SIDE en forma ilegal.

Tras sucesivas apelaciones, la Corte Suprema de Justicia revocó parte de ese veredicto en el 2009 y consideró válido lo investigado hasta el momento de ese pago ilícito, ordenó volver a imputar a Telleldín y realizar un nuevo juicio oral.

El nuevo juicio

Los jueces del TOF3, Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Canero, escucharon a un centenar de testigos desde el inicio del debate oral, y también se incorporaron por escrito decenas de declaraciones de sobrevivientes y familiares de víctimas hechas en el primer juicio.

Por el atentado hay siete órdenes de captura internacional emitidas a ciudadanos iraníes como presuntos ideólogos del ataque, cuya investigación cambió este año de juez. Ante la renuncia para jubilarse del juez que sucedió a Galeano, Rodolfo Canicoba Corral, la nueva magistrada a cargo del caso es María Eugenia Capuchetti.