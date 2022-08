Vecinos de Mataderos, sobre el zorro suelto: "No intenten agarrarlo"

"Vecinos aviso que hay un Zorrito en el barrio se va escondiendo debajo d autos. Pido que si lo ven me avisen y llamen al 103, no intenten acercarse ni ahuyentarlo...Requiere de mucho Cuidado poder atraparlo con Equipo de Rescate. NO INTENTEN AGARRAR NI CORRER XQ PUEDE SER DOMESTICO o NO Y PUEDE MORDER. Aporten datos si la/o ven así podemos Rescatarla/o y hacer el seguimiento Correspondiente. Así llega a buenas manos", escribió un vecino en Facebook.

La preocupación de las personas fue porque el zorro fue visto corriendo en dirección hacia la Avenida General Paz.

"Hola buenas tarde hoy entre la calle Ercilla y Molina hubo un zorro pequeño no se si lo pudieron atrapar, lo vi que terminó corriendo hacia la General Paz. Si alguien lo ve no tengan miedo y llamen a la policía o a los bomberos. Gracias", escribió otra persona en la misma red social.

Zorro un zorro suelto en Mataderos

Hasta el momento, se desconoce su procedencia y cómo llegó hasta el barrio, pero las personas que viven allí y que lo vieron aseguraron que el pequeño animal se encuentra asustado y se esconde debajo de los automóviles estacionados.

En ese sentido, los especialistas recomiendan no intentar acercarse ni ahuyentarlo, ni mucho menos pretender atraparlo, ya que para ello se requieren maniobras muy precisas.

Lo aconsejable es, en caso de identificarlo, llamar al 103 (Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires) a la Dirección de Fauna de la Provincia de Bs As, (0221-4295319/4295360, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00) o a la Dirección de Fauna de la Nación (4348-8531/8534).

También hubo tiempo para los mensajes en broma en esa red social, ya que un internauta escribió: "Nos falta Bernardo y el sargento García y ya estamos todos".

En tanto, otro vecino, en este caso hincha del club Nueva Chicago, escribió: "Nos viene a salvar del descenso", ya que el "Torito" está a solo dos puntos de los puestos de descenso en el torneo de Primera Nacional.