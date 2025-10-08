ANSES comienza con los depósitos para la AUH: cuándo cobro en octubre 2025

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo pueden festejar, ya que llegó otra actualización en su valor para el décimo mes del año.

El organismo provisional ya anunció cuales van a ser los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para el mes de octubre 2025. Esta prestación es esencial para que las familias que más lo necesitan puedan llegar a fin de mes .

Como todos los meses, el beneficio que otorga la ANSES se modifica según la inflación de dos meses atrás, que en el caso de agosto 2025 fue de 1,88%.

Como lo explica la ANSES, la Asignación Universal por Hijo está destinada a madres, padres o tutores de niños y adolescentes menores de 18 años que no cuenten con un trabajo formal registrado. Además incluye a mujeres embarazadas desde la semana 12 de gestación y a hijos con discapacidad, pero en este caso no hay límite de edad .

El requisito que pide el organismo todos los años para que se siga cobrando este benéfico es la presentación de la Libreta AUH , ya que certifica la asistencia escolar, los controles médicos y el calendario de vacunación de los chicos.

Monto de la AUH en octubre 2025

Según el aumento que estaba previsto para octubre, el monto total de la AUH por hijo llega a $117.250,96, pero solo se cobra el 80%, que es una suma de $93.800,77 hasta que se presenta la libreta.

En el caso de hijos con discapacidad, el monto total es de $402.831,11, con un pago mensual de $322.264,88 y se retienen $80.566,23.

Montos de la Tarjeta Alimentar

A la AUH se le suma el beneficio de la Tarjeta Alimentar, un refuerzo económico que se deposita automáticamente junto con la asignación y los montos son:

Familias con 1 hijo: $52.250.

$52.250. Familias con 2 hijos: $81.936.

$81.936. Familias con 3 hijos: $108.062.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en octubre 2025

El calendario de pagos de la AUH para octubre queda organizado según la terminación del DNI: