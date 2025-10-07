Con Tarjeta Alimentar incluida, ANSES paga a la AUH hasta $389.464 en octubre 2025

La principal asignación se actualiza en el decimo mes del año con nuevos valores y refuerza el ingreso familiar mensual.

La AUH se actualiza en el mes de octubre, con montos más altos y beneficios extra.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar para octubre de 2025. Ambas prestaciones son fundamentales para millones de familias argentinas que dependen de estos ingresos para cubrir sus gastos básicos.

Con la última actualización , los beneficiarios de la AUH recibirán montos más altos que el mes pasado, sumando la Tarjeta Alimentar. Además, quienes tengan bebés menores de tres años o estén embarazadas podrán acceder al complemento Leche.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a madres, padres o tutores de niños y adolescentes menores de 18 años que no cuenten con un trabajo formal registrado . También incluye a mujeres embarazadas desde la semana 12 de gestación y a hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Para continuar cobrando este beneficio, es obligatorio presentar cada año la Libreta AUH , que certifica la asistencia escolar, los controles médicos y el calendario de vacunación de los chicos. Si no se entrega durante dos años consecutivos, el pago puede suspenderse hasta regularizar la situación.

Monto de la AUH en octubre

Con el incremento aplicado en octubre, el monto total de la AUH por hijo llega a $117.250,96, de los cuales $93.800,77 se cobran todos los meses (equivalente al 80%), mientras que el 20% restante ($23.450,19) se acumula y se libera una vez presentada la Libreta.

En el caso de hijos con discapacidad, el monto total es de $402.831,11, con un pago mensual de $322.264,88 y un retenido de $80.566,23.

Tarjeta Alimentar: montos según cantidad de hijos

A la AUH se suma la Tarjeta Alimentar, un refuerzo económico del Ministerio de Capital Humano que se deposita automáticamente junto con la asignación. Los montos actualizados en octubre son los siguientes:

Familias con 1 hijo: AUH $93.800,77 + Tarjeta Alimentar $52.250 = $146.050,77

AUH $93.800,77 + Tarjeta Alimentar $52.250 = Familias con 2 hijos: AUH $187.601,54 + Tarjeta Alimentar $81.936 = $269.537,54

AUH $187.601,54 + Tarjeta Alimentar $81.936 = Familias con 3 hijos: AUH $281.402,31 + Tarjeta Alimentar $108.062 = $389.464,31

Además, si hay un menor de tres años o un embarazo activo, se agrega el Complemento Leche de $44.230, que eleva el ingreso familiar hasta $433.694,31.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en octubre 2025

El calendario de pagos de la AUH para octubre queda organizado según la terminación del DNI: