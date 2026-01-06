ANSES deposita a los jubilados $349.299 a partir de esta semana + Seguir en









El organismo confirmó los primeros cambios en el calendario de 2026 y, con ello, los nuevos montos a cobrar por sus afiliados.

El organismo confirmó la continuidad del refuerzo adicional de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) presentó una serie de cambios, para sus millones de afiliados, en los comienzos de 2026. El organismo oficializó su calendario de pagos para enero 2026 y, durante el primer mes de este año, se definió un aumento del 2,47%, que aplica para todas sus prestaciones, conforme a la fórmula prevista en la legislación vigente. Además, se confirmó la continuidad del refuerzo adicional de $70.000.

Esta medida, establecida por el Decreto 274/2024, asegura que existan ajustes continuos en los haberes de los jubilados, pensionados y asignaciones, según el índice inflacionario de los dos meses previos, arrojado por el INDEC.

jubilados anses.jpg Depositphotos Monto de las jubilaciones de ANSES en enero El incremento alcanza a quienes perciben jubilaciones y pensiones, junto con las asignaciones familiares. Es por eso que, quienes cobran la jubilación mínima, recibirán un pago de $349.299, junto con un bono de 70 mil pesos, lo que consolida un total de $419.299. Por otra parte, aquellos afiliados que cobren los haberes máximos contarán con un total de $2.350.453.

En cuanto a las otras prestaciones, sus valores serán los siguientes:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $314.509,52

Pensión Madre de 7 hijos: $419.299,32 Y respecto a las asignaciones:

Asignación Universal por Hijo: $125.518,

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $408.705

Asignación Familiar por Hijo: $62.765

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad - $204.361. Cuándo cobro la jubilación de ANSES en enero 2026 Los nuevos valores actualizados a las prestaciones se liquidan de acuerdo al siguiente esquema: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero Y en el caso de las asignaciones: Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH) DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Asignación por Embarazo (AUE) DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

