6 de enero 2026 - 07:00

Aumenta la AUH en enero 2026: cuánto cobro con los extras incluidos

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció una nueva actualización en las asignaciones, de acuerdo a lo establecido por el mecanismo de movilidad.

La Tarjeta Alimentar se destina exclusivamente a la compra de alimentos y se suma al ingreso mensual que reciben las familias por AUH.

ambito.com

Durante el mes de enero los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) perciben un incremento determinado por el mecanismo de movilidad, tal como lo establece el Decreto 274/2024. El mismo vincula las actualizaciones a la evolución de la inflación e impacta desde el primer mes del año en los montos que reciben millones de familias.

A su vez, quienes cobran la AUH mantienen el acceso a la Prestación Alimentar, un programa complementario que no se actualiza de manera regular, pero que sigue cumpliendo un rol fundamental al garantizar la compra de alimentos esenciales.

Informate más
auh-niños.jpg

Monto de la AUH de ANSES en enero 2026

De acuerdo con lo informado por ANSES, el incremento es del 2,5%, en línea con la inflación de noviembre publicada por el INDEC. Esta actualización forma parte del esquema de ajustes periódicos, que busca preservar el poder de compra de los beneficiarios frente a la suba de precios.

El motivo por el cual los titulares no cobran la totalidad del beneficio mes a mes, es que ANSES retiene el 20% del monto, que se acumula y se paga una vez presentada la Libreta AUH. Este trámite certifica la asistencia escolar del menor, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación.

Los montos de la AUH vigentes para enero 2026 son:

  • Asignación Universal por Hijo: $125.518

  • AUH por Discapacidad: $408.705

  • Asignación Familiar por Hijo: $62.765

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $204.361.

Libreta AUH.png

Extras que se pueden cobrar

La Tarjeta Alimentar (un refuerzo económico que el Ministerio de Capital Humano otorga a quienes perciben la AUH) no cuenta con actualizaciones periódicas como la AUH, pero continúa siendo un respaldo fundamental para miles de hogares. Su impacto en el presupuesto familiar sigue siendo relevante, ya que los montos se definen en función de la cantidad de hijos registrados en el beneficio.

Los montos de acuerdo a la cantidad de hijos son:

  • Familias con un hijo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres hijos o más: $108.062

auh anses.webp

Cuándo cobro la AUH en enero

ANSES publicó el cronograma oficial de pagos correspondiente a enero de 2026 y ya están definidas las fechas en las que se acreditará la Asignación Universal por Hijo (AUH) para cada beneficiario:

  • DNI 0: 9 de enero

  • DNI 1: 10 de enero

  • DNI 2: 13 de enero

  • DNI 3: 14 de enero

  • DNI 4: 15 de enero

  • DNI 5: 16 de enero

  • DNI 6: 17 de enero

  • DNI 7: 20 de enero

  • DNI 8: 21 de enero

  • DNI 9: 22 de enero

