ANSES habilitó la presentación digital de la Libreta AUH 2025: por qué es importante tramitarla

Ya está disponible el trámite online para presentar la Libreta AUH a través de la web de ANSES. Te contamos cómo hacerlo.

La presentación de la Libreta AUH es de vital importancia para seguir cobrando la asignación.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), tienen que presentar una documentación muy importante ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) para poder acceder a un pago extra y conservar el beneficio. Se trata de la entrega de la Libreta AUH y se puede realizar fácilmente de forma online a través del portal de Mi ANSES.

Además de esto, la AUH también tendrá un ajuste del 1,9%, en el marco de la formula de movilidad vigente que establece aumentos mensuales basados en el último índice inflacionario para las asignaciones, pensiones y jubilaciones del sistema ANSES.

Qué es la Libreta AUH de ANSES La Libreta AUH de ANSES es un formulario cuya presentación es requerida periódicamente por el organismo. En él, se solicita información importante sobre la vida del menor, como su regularidad escolar, controles de salud y calendario de vacunación.

El objetivo es verificar que el menor tenga sus derechos básicos cubiertos para asegurarse de que la ayuda económica que brinda el estado realmente cumpla su función de igualar las oportunidades de los niños argentinos. Además, con la presentación de la Libreta AUH, el titular puede acceder el 20% retenido todos los meses y seguir gozando del beneficio social.

Cómo tramitar la Libreta AUH desde Mi ANSES La Libreta AUH se puede entregar de forma online a través del portal de Mi ANSES siguiendo los siguientes pasos: Ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a la sección Hijos -- Libreta AUH para consultar la información de tus hijos o personas a cargo por quienes recibís la asignación, y verificar que todos los datos estén correctos. Si falta completar alguna parte (educación, salud o vacunación), hacer clic en Generar Libreta para descargarla o recibirla por correo electrónico. Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad de impresión, y llevarlo al centro de salud o a la escuela correspondiente para que lo completen y lo firmen. Una vez completo, sacar una foto del formulario siguiendo estas indicaciones: Volver a ingresar a Mi ANSES y acceder a Hijos -- Libreta AUH -- Subir Libreta AUH. Seguir las instrucciones para cargar la foto del formulario. El trámite queda finalizado cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación informando que la presentación se realizó correctamente. Monto de la AUH en septiembre 2025 Los valores de las asignaciones, pensiones y jubilaciones aumentan un 1,9% en septiembre de 2025. Esto se debe al Decreto 274/24, en el que se establece la formula de movilidad vigente. Por lo tanto, los montos de la Asignación Universal por Hijo de ANSES son: Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.064,72 Solo se paga el 80%: $92.070 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $374.670,30 Se paga el 80%: $297.170 Cuándo cobro la AUH de ANSES en septiembre 2025 El calendario de pagos de ANSES se organiza según la prioridad de los grupos y la terminación del DNI de cada titular. En el caso de la Asignación Universal por Hijo, las fechas de depósito son las siguientes: DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre

