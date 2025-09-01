Libreta AUH 2025: Así es el trámite habilitado por ANSES para hacer la presentación online







ANSES permite presentar la Libreta AUH 2025 de forma digital: qué beneficio te permite adquirir el documento y cómo hacerlo de manera segura.

Con la modalidad digital, ANSES busca que los beneficiarios eviten filas y pérdida de tiempo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó el formulario digital de la Libreta de Asignación Universal por Hijo (AUH) 2025, un paso clave para quienes reciben esta prestación. A partir de ahora, los beneficiarios podrán hacer la presentación desde la web oficial o la aplicación Mi ANSES, sin necesidad de acercarse a una oficina.

Este trámite, que debe completarse antes del 31 de diciembre de 2025, no es un simple formulario: garantiza que los chicos y adolescentes a cargo cumplen con los controles médicos, las vacunas y la escolaridad obligatoria. Al mismo tiempo, habilita el cobro del 20% retenido de la AUH del año pasado y el acceso a la Ayuda Escolar Anual.

Si bien el procedimiento online agiliza todo el proceso, todavía genera dudas en muchas familias. Desde cómo se carga el formulario hasta qué hacer si falta algún dato, el paso a paso puede resultar un poco engorroso. Sin embargo, ANSES ofrece herramientas prácticas para que cualquier titular pueda resolverlo desde el celular o la computadora.

Para qué sirve la Libreta AUH La Libreta AUH funciona como una especie de comprobante oficial: acredita que los hijos menores de 18 años (o sin límite de edad en caso de discapacidad) cumplen con los requisitos de salud y educación. Este control es lo que permite que el beneficio continúe vigente y que se habilite el pago único del monto acumulado mes a mes.

En números concretos, durante todo el año ANSES retiene un 20% del haber mensual de la AUH. Ese dinero queda disponible únicamente después de presentar la Libreta. Si el trámite no se realiza dentro del plazo, se pierde el derecho a cobrar ese extra. Además, presentar la Libreta también es el requisito indispensable para acceder a la Ayuda Escolar Anual, que ayuda a cubrir los gastos básicos de útiles y uniformes al inicio del ciclo lectivo. AUH ANSES ambito.com Paso a paso, cómo hacer tu presentación online Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En el menú, seleccionar Hijos > Libreta AUH y verificar que los datos estén completos.

Si falta información, elegir la opción Generar Libreta para descargar el formulario o recibirlo por mail.

Imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud correspondiente para que lo firmen.

Sacar una foto clara del formulario completo (que se vean las cuatro esquinas, en formato JPG y con un peso máximo de 3 MB).

Volver a ingresar a Mi ANSES, entrar en Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y cargar la imagen.

El trámite queda confirmado al recibir el correo electrónico de validación de ANSES. Un detalle importante: si bien todo el procedimiento se puede resolver online, es fundamental que la foto del formulario esté bien tomada. Una imagen borrosa o recortada puede derivar en el rechazo del trámite, lo que obliga a repetirlo.