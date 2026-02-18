ANSES continúa con los depósitos de febrero 2026: quiénes cobran esta semana + Seguir en









Las jubilaciones, pensiones y asignaciones se acreditan según la terminación del DNI y con los montos actualizados por movilidad y beneficios complementarios.

ANSES continúa con el calendario de pagos de haberes y asignaciones que se inició a partir del 9 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene esta semana la acreditación de pagos correspondientes a febrero de 2026, con haberes ajustados por la movilidad previsional y, en muchos casos, con el bono de refuerzo para las prestaciones de menor ingreso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cronograma se organiza como cada mes en función de la terminación del DNI de los beneficiarios, de modo que estas fechas determinan “quién cobra y cuándo”, y abarcan diversas prestaciones sociales que administra el organismo.

anses-foto.png Monto de las prestaciones de ANSES en febrero 2026 En febrero de 2026, ANSES aplicó un aumento por movilidad del 2,85 % a las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, que se suma al bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes más bajos, como la jubilación mínima, la Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Entre los valores actualizados para el mes se encuentran:

Jubilación mínima + bono: $429.219,42.

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $321.478,04.

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) + bono: $357.403,48.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096 por menor a cargo.

Asignación Familiar por Hijo (primer tramo): $64.554. Estos pagos se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria registrada por el titular, sin necesidad de realizar trámites adicionales cada mes.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de febrero El calendario de ANSES para febrero fue ajustado por la presencia de feriados nacionales en Carnaval y se desarrolló entre el 9 y el 27 de febrero, ordenado según la terminación del DNI de cada titular de la prestación. El esquema de pagos también se aplica a otras prestaciones, como AUH y asignaciones familiares, según la terminación del DNI establecida en el cronograma oficial publicado por ANSES. Para verificar las fechas exactas de cobro según tu caso, ANSES ofrece en su sitio oficial herramientas de consulta del calendario de pagos y la posibilidad de chequear la fecha con el número de DNI o ingresando a Mi ANSES con CUIL y clave.

Temas ANSES