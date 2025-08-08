ANSES: los puntos clave de la Tarjeta Alimentar que todos tienen que tener en cuenta en agosto 2025

El monto de la ayuda económica que reciben los titulares de la AUH varía según la cantidad de hijos.

Estas son las novedades de la tarjeta alimentar de ANSES.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer información importante sobre la Tarjeta Alimentar. Este programa tiene como objetivo facilitar el acceso a la canasta básica a aquellos titulares de prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La ayuda económica se deposita en la misma cuenta en la que se cobra la prestación correspondiente. El monto puede variar según la cantidad de hijos que tenga el beneficiario.

Las personas contempladas para cobrar este beneficio tienen que estar incluidas en alguno de los siguientes grupos:

La Tarjeta Alimentar de ANSES aumenta un 100% en febrero 2024.

El monto que recibe cada familia varía según la cantidad de hijos a cargo:

Familias con un hijo o quienes cobran la Asignación por Embarazo : $52.250

Familias con dos hijos : $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Esta medida se adapta al tamaño de la familia porque busca que se pueda costear la canasta básica para todos los integrantes.

Monto de la AUH de ANSES en agosto 2025

La Asignación Universal por Hijo recibió un aumento de 1,6% para agosto. Esto se debe al Decreto 274/24 que establece que las prestaciones recibirán reajustes mensuales tomando como referencia el dato de inflación de dos meses previos. En el caso de Junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) fue del 1,6%.

Por esta razón, se establecen los siguientes valores:

Asignación Universal por Hijo: $90.348,65

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $294.200,23

Asignación por Embarazo: $90.348,65

Cuándo cobro la AUH en agosto