Becas Progresar de ANSES: qué tengo que hacer para recibir el 100% del pago







EL organismo previsional informó sobre los montos del programa para estudiantes en situación de vulnerabilidad económica.

ANSES anunció los montos de las Becas Progresar en agosto 2025. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un sistema de pagos escalonados para las Becas Progresar. Los beneficiarios reciben inicialmente el 80% del monto total, mientras que el 20% restante se acredita al final del año. Este mecanismo busca incentivar la continuidad educativa y el cumplimiento de los requisitos académicos establecidos por el programa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para acceder al pago completo de la beca, los estudiantes deben cumplir con una serie de condiciones específicas. El programa exige la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos académicos. Los beneficiarios deben mantener la regularidad en sus estudios, aprobar las materias según el plan de estudios y presentar los certificados de alumno regular correspondientes.

ANSES billetes.webp Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES El programa Becas Progresar está dirigido a jóvenes argentinos en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Los requisitos varían según el nivel educativo al que se aplique. Para el nivel obligatorio, los aspirantes deben ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de 2 años en el país. La edad requerida oscila entre 16 y 24 años. La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Los beneficiarios del nivel obligatorio deben cumplir con la condición de alumno regular y participar en actividades complementarias determinadas por el programa. Además, deben contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad. Para el nivel superior, los requisitos incluyen ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de al menos 5 años en el país. Los estudiantes ingresantes deben tener entre 17 y 24 años de edad, mientras que los estudiantes avanzados pueden tener hasta 30 años.

Los estudiantes de enfermería no tienen límite de edad. Los beneficiarios deben ser egresados del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción. Además, deben ingresar o estar cursando estudios en instituciones educativas reconocidas. Para el Progresar Trabajo, los requisitos incluyen ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país. La edad requerida oscila entre 18 y 24 años cumplidos, aunque se extiende hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

Monto de las Becas Progresar en agosto Los valores de los montos que otorga el organismo para las Becas Progresar en 2025 para el nivel obligatorio y trabajo, el monto es de $28.000. Para el nivel superior, el monto es de $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo año. Los beneficiarios que cumplieron con todos los requisitos académicos durante 2024 podrán recibir el 20% retenido. Los estudiantes que se inscribieron en marzo recibirán el monto adicional completo de $66.000 durante el esquema de pagos vigente. Los que se registraron en septiembre obtendrán $42.000 adicionales. Para mantener la beca activa, los beneficiarios deben cumplir con los requisitos académicos y administrativos establecidos por el programa. Esto incluye mantener la regularidad en los estudios, aprobar las materias según el plan de estudios y presentar los certificados de alumno regular. Cuándo cobro las Becas Progresar en agosto 2025 ANSES estableció el siguiente cronograma de pagos para las Becas Progresar en agosto 2025, según la terminación del DNI: Lunes 11 de agosto: DNI terminados en 0 y 1

Martes 12 de agosto: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 13 de agosto: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 14 de agosto: DNI terminados en 6 y 7

Lunes 18 de agosto: DNI terminados en 8 y 9