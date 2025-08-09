Pensión derivada por fallecimiento de un jubilado de ANSES: cuál es la documentación que necesito para hacer el trámite online

Cómo acceder de forma remota a este derecho para familiares directos y qué elementos presentar para concretar el pedido.

Esta es toda la documentación que se necesita para acceder a la pensión por fallecimiento.

Cuando fallece una persona que ya estaba jubilada , sus familiares más cercanos pueden acceder a la pensión derivada de ANSES , un beneficio económico que asegura la continuidad de sus ingresos en el hogar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este derecho está destinado a quienes dependían económicamente del titular y, en muchos casos, se puede gestionar de forma digital. Para hacerlo, es fundamental conocer los requisitos, la documentación necesaria y los pasos para realizar el trámite online en Mi ANSES .

La pensión por fallecimiento de un jubilado de ANSES está disponible para:

Del jubilado fallecido:

Partida de defunción.

Formulario de Información Bancaria (PS 6.76) si no figura en ANSES.

Del cónyuge o conviviente:

DNI vigente.

Declaración Jurada Art. 1° Ley 17.562 (PS 6.9).

Si la jubilación fue por moratoria con cuotas impagas: Formulario PS 6.279 de aceptación de descuento.

Declaración Jurada sobre cobro de otras prestaciones fuera del SIPA o en Fuerzas Armadas o de Seguridad (PS 6.284).

Del hijo con discapacidad:

Declaración Jurada Art. 1° Ley 17.562 (PS 6.9).

Declaraciones Juradas de dependencia económica (PS 6.12 y PS 6.13).

Tener todos estos documentos listos agiliza el trámite de pensión derivada y evita demoras.

Cómo tramitar la pensión derivada a través de Mi ANSES

Para iniciar el trámite online de la pensión derivada, los datos personales y familiares deben estar actualizados en ANSES, junto con teléfono y correo electrónico. El domicilio en el DNI y el que figura en la partida de defunción deben coincidir.

El pedido digital solo es posible entre 10 días hábiles y hasta 4 meses posteriores al fallecimiento. Luego de ese plazo, se deberá hacer el trámite presencial con turno previo.

Paso a paso para solicitar la pensión derivada en Mi ANSES:

Ingresar en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Verificar datos personales y vínculos familiares.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Verificar datos personales y vínculos familiares. En el menú, seleccionar Solicitud de Prestaciones > Pensión derivada por fallecimiento de un jubilado y completar la información solicitada (CUIL del titular, número de prestación, datos de hijos si corresponde).

Consultar el estado de la solicitud desde las 72 horas posteriores a través de la plataforma. El resultado final también se enviará por correo electrónico.

Con esta guía, quienes necesiten acceder a la pensión por fallecimiento de un jubilado en ANSES podrán realizar el trámite de una manera más ágil.