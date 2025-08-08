Becas Progresar de ANSES: ya se conocen las fechas de cobro de agosto 2025

El organismo previsional informó sobre el calendario y sus montos para el octavo mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el calendario de pagos para las Becas Progresar correspondiente al mes de agosto de 2025 . Este programa de apoyo económico busca garantizar la continuidad educativa de los jóvenes argentinos. El organismo estatal estableció un cronograma específico según la terminación del Documento de cada beneficiario.

El programa Becas Progresar constituye una iniciativa fundamental del Gobierno nacional. Este sistema de becas tiene como objetivo principal reducir los índices de deserción escolar y universitaria. El apoyo económico que brinda el programa se enfoca especialmente en los sectores socioeconómicos más vulnerables.

El programa Becas Progresar está dirigido a jóvenes argentinos que cumplan con requisitos académicos, administrativos y socioeconómicos específicos. Los beneficiarios deben mantener la regularidad en sus estudios y aprobar las materias según el plan de estudios correspondiente. Además, es obligatorio presentar certificados de alumno regular y actualizar los datos personales en el sistema Mi ANSES.

Los requisitos varían según el nivel educativo al que se aplique. Para el nivel obligatorio , los aspirantes deben ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI. La edad requerida oscila entre 16 y 24 años. La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Los beneficiarios deben cumplir con la condición de alumno regular, participar en actividades complementarias determinadas por el programa y contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Para el nivel superior , los requisitos incluyen ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI. Los estudiantes ingresantes deben tener entre 17 y 24 años de edad , mientras que los estudiantes avanzados pueden tener hasta 30 años. Los estudiantes de enfermería no tienen límite de edad. La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Los beneficiarios deben ser egresados del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción. Además, deben ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. También deben cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar, contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad y participar en las actividades complementarias que el programa determine.

Para el Progresar Trabajo, los requisitos incluyen ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI. La edad requerida oscila entre 18 y 24 años cumplidos, aunque se extiende hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado. La suma de los ingresos del postulante no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Becas Progresar disponibles

El programa Becas Progresar ofrece diferentes modalidades de inscripción para nuevos beneficiarios. La primera convocatoria de 2025 se realizó entre el 10 y el 30 de marzo.

La segunda convocatoria está actualmente en curso durante el mes de agosto. Los estudiantes que se inscriban en esta segunda convocatoria recibirán el pago en hasta seis cuotas, mientras que los inscriptos en marzo reciben 12 cuotas.

Monto de las Becas Progresar

Los valores de los montos que otorga el organismo para las Becas Progresar en 2025 son los siguientes: Para el nivel obligatorio y trabajo, el monto es de $28.000. Para el nivel superior, el monto es de $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo año.

Cuándo cobro ANSES: fechas de pago de las Becas Progresar en agosto 2025

ANSES estableció el siguiente cronograma de pagos para las Becas Progresar en agosto 2025, según la terminación del DNI: