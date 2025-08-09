La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó la vigencia del bono para agosto 2025 para jubilados y pensionados con los haberes mínimos. No obstante, un grupo se quedará sin el beneficio ya que sus haberes superan el tope que estableció el gobierno.
Alerta jubilados: ANSES dejará de depositar el bono de $70.000 a estas personas
El ente confirmó que seguirá pagando el bono extraordinario a los jubilados en agosto. Estas son las personas que se quedan sin el beneficio.
Por otro lado, tanto las jubilaciones como las pensiones recibieron un aumento del 1,6% en agosto 2025. Esto es debido al Decreto 274/24 que acuerda ajustes mensuales en las prestaciones tomando como referencia el dato de inflación informado dos meses antes.
Monto de las jubilaciones de ANSES en agosto 2025
Teniendo en cuenta el aumento del 1,6% acordado para agosto, los valores de los haberes jubilatorios quedarían así (sin incluir el bono):
Jubilación mínima: $314.305,37
Jubilación máxima: $2.114.977,59
Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $251.444,30
Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $220.013,76
Quiénes cobran el bono de $70.000
La ayuda económica adicional de $70.000 tiene como objetivo llegar solamente a aquellos jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, y no cuenten con ningún tipo de ingreso extra que los haga superar ese tope.
Como este mes la jubilación mínima se fijó en $314.305,37, sumando el bono quedaría en $384.305,37. Esta cifra representa el piso al que se pretende llegar con el bono. Los que cobren un monto mayor al anterior, quedan descartados automáticamente para recibir este adicional.
En el caso de aquellos que perciban más que la mínima pero no lleguen a ese piso, se pagará un proporcional para que se alcance esa cifra.
Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025: cuándo cobro la jubilación
Las fechas establecidas para cobrar las jubilaciones en agosto son:
Jubilados que cobran la mínima
- DNI terminados en 0: 8 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 14 de agosto
- DNI terminados en 6: 18 de agosto
- DNI terminados en 7: 19 de agosto
- DNI terminados en 8: 20 de agosto
- DNI terminados en 9: 21 de agosto
Jubilados que superan la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
