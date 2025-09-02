ANSES oficializó el aumento del 1,9% en septiembre 2025 para jubilaciones, pensiones y asignaciones







Junto con los haberes actualizados, la entidad entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobren la mínima.

El calendario de pagos de ANSES se activará el próximo lunes 8 de septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya está preparando el calendario de pagos correspondiente a este noveno mes del año. Este se activará el próximo lunes 8 de septiembre y, como es habitual, respetará la terminación de DNI de los beneficiarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A su vez, por decisión del Gobierno Nacional, la entidad confirmo que sus prestaciones aumentarán un 1,9%, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). Y, con el fin de mitigar los efectos de la inflación, entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobren la mínima.

ANSES billetes.webp

Aumento en las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES Las prestaciones otorgadas por el ANSES aumentarán un 1,9% en septiembre, correspondiente al dato de la inflación de julio que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un aumento en los programas y beneficios sociales proporcional a este dato.

Además, el organismo continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo. Estos serán los nuevos valores:

Jubilación mínima: $390.277,17 ( $320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ( $256.221,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $294.194,02 ( $224.194,02 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Madre de 7 Hijos: $390.277,17 ( $320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.114.977,6 a $2.155.162,17 jubilados-anses-pensionados-jubilaciones.jpg Depositphotos Por otra parte, el valor total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $115.088 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($92.040,4), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH. Un documento que demuestra que los niños, niñas y adolescentes cumplieron con los controles sanitarios, el plan de vacunación obligatorio y el ciclo escolar lectivo correspondiente. El valor del 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $374.745, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $57.549 en septiembre 2025. auh anses.webp Calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025 Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre Prestación por Desempleo Plan 1 DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre Prestación por Desempleo plan 2 Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre

Temas ANSES

Jubilados