Créditos hipotecarios: el Gobierno estudia un plan para impulsar los préstamos con fondos del FGS de ANSES

El ministro de Economía confirmó ante una pregunta de Ámbito que estudia junto con Capital Humano un esquema para que el fondo de ANSES licite plazos fijos de largo plazo entre los bancos. El objetivo es generar fondeo para potenciar el crédito hipotecario.

El Gobierno reveló que analiza utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para impulsar el crédito hipotecario. El ministro de Economía, Luis Caputo , confirmó que trabaja junto con el Ministerio de Capital Humano en una alternativa para que el fondo licite depósitos a plazo fijo de largo plazo entre los bancos .

La iniciativa fue revelada por Caputo ante una consulta de Ámbito durante la conferencia de prensa que brindó este jueves. “ Es algo que estamos analizando con la ministra (Sandra) Pettovello y su equipo ”, señaló el titular del Palacio de Hacienda, aunque aclaró que el mecanismo todavía está en estudio.

La propuesta apunta a resolver uno de los principales obstáculos que encuentran las entidades financieras para expandir los préstamos hipotecarios: los créditos se otorgan a plazos que pueden extenderse durante décadas, mientras que buena parte del fondeo de los bancos proviene de depósitos de corto plazo .

En ese sentido, el Ministro descartó una de las alternativas que habían sido acercadas al Gobierno: que el FGS compre directamente las hipotecas originadas por las entidades financieras , permitiendo que los bancos recuperen esos recursos para volver a prestarlos. “ El FGS no puede estar comprando hipotecas de personas humanas porque no es el trabajo del FGS ”, afirmó.

En cambio, Economía estudia aprovechar el horizonte de inversión del fondo previsional para generar depósitos bancarios a varios años . “Dado que el FGS es un fondo que tiene un objetivo de largo plazo, sí podría hacer plazos fijos de largo plazo”, sostuvo Caputo. La iniciativa ya fue conversada con Capital Humano, el FGS y las entidades financieras , donde, según el Ministro, tuvo una buena recepción.

Cómo funcionaría el esquema que analiza el Gobierno

El mecanismo contemplaría licitaciones competitivas de los recursos del FGS, en las que los bancos ofrecerían distintas tasas para captar depósitos a largo plazo. De esta manera, el fondo podría elegir las propuestas más convenientes y las entidades obtendrían recursos con plazos más acordes a los de su cartera hipotecaria.

“Si es un plazo fijo a dos años, puede haber un banco que diga: ‘Estoy dispuesto a pagar UVA más 3’; si es a cinco años, ‘estoy dispuesto a pagar UVA más 4’, lo que sea”, ejemplificó Caputo. Luego, el FGS decidiría en función de las ofertas recibidas a qué plazo colocar el dinero. Para el ministro, la licitación permitiría además que la asignación de esos fondos se realice “de manera bien transparente”.

El diagnóstico de Economía es que el escaso desarrollo del ahorro de largo plazo limita la capacidad del sistema financiero para expandir este tipo de préstamos. “Hoy, en nuestro mercado de capitales, que es prácticamente inexistente, no hay depósitos a largo plazo”, planteó el funcionario. Con la participación del FGS, los bancos podrían reducir ese descalce sin que el fondo tenga que involucrarse directamente en la compra de hipotecas individuales.

Caputo vinculó, además, el proyecto con la decisión del Gobierno de ampliar el acceso de las empresas al crédito en dólares. Según contó, los desarrolladores inmobiliarios se encuentran entre los sectores que más solicitaron esta posibilidad. “Tenemos la tierra, tenemos un 20% de capital; si conseguimos un 30% más, nos largaríamos”, relató el ministro sobre los planteos que recibió del sector.

De concretarse, el Gobierno buscaría así estimular las dos puntas del mercado inmobiliario: facilitar el financiamiento de nuevos desarrollos y, del lado de los compradores, generar más fondeo para que los bancos puedan ampliar la oferta hipotecaria. “Es algo que estamos estudiando, que puede salir”, afirmó Caputo, y consideró que el esquema con el FGS sería un complemento que “calzaría realmente muy, muy bien” con las medidas anunciadas para expandir el crédito.